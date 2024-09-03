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高雄輕軌鄰近學校8站 半年內運量大增35%

中央社／ 高雄3日電
高雄輕軌成圓營運後，全線有8所高中職，並與捷運(R6、R13、O1)、台鐵(C18、C20、C30)各3處轉乘站，輕軌成為學生重要公共交通服務。統計半年內增加1995人次，成長幅度大增35%。圖／高雄市捷運局提供
高雄輕軌成圓營運後，全線有8所高中職，並與捷運(R6、R13、O1)、台鐵(C18、C20、C30)各3處轉乘站，輕軌成為學生重要公共交通服務。統計半年內增加1995人次，成長幅度大增35%。圖／高雄市捷運局提供

高雄輕軌成圓營運後，全線有8所高中職，並與捷運(R6、R13、O1)、台鐵(C18、C20、C30)各3處轉乘站，輕軌成為學生重要公共交通服務。統計半年內增加1995人次，成長幅度大增35%。

輕軌全線包含8所高中職，大榮高中、高雄高工、道明中學、樹德家商、高師大附中、三信家商、中華藝校、瑞祥高中等，並與高捷R6、R13、O1，以及台鐵C18、C20、C30各有3處轉乘站，輕軌成為學生就學重要公共交通服務。

捷運局表示，輕軌成圓後上半年總運量對比去年大幅成長75%。已是兼具就學、通勤與城市觀光的重要公共運輸。因應開學後學生搭乘需求，輕軌在上下學尖峰時間，加開加班車協助疏運。

另外，考量月台等候空間有限，高捷公司與校方導護人員於人行道協助引導學生排隊有序進入車站，同時安排保全人員引導旅客動線依序進出站，確保搭乘效率與有效維護學生安全。

捷運局統計分析，高雄輕軌有8個輕軌車站(C1、C20、C21、C28、C29、C31、C33、C34)鄰近高中職，是學子最方便上下學站點。今年3月初日平均運量5738人次，9月初開學後平均日運量為7733人次。8車站運量在半年內增加1995人次，成長幅度大增35%。其中，樹德家商站與高雄高工站成長幅度最大。顯見通學旅次已成為輕軌平日運量重要基本盤，也說明輕軌成圓後，轉乘捷運、台鐵的綜效展現。

交通局表示，配合9月學校開學，168公車也同步轉型為與捷運、輕軌互相轉乘社區型接駁公車。停靠站點包括高雄高工、樹德家商、道明中學、高師大附中等校；亦串聯捷運漢神巨蛋站、捷運凹仔底站(輕軌愛河之心站)、捷運文化中心站、捷運鹽埕埔站、輕軌衛生局站、台鐵科工館站、台鐵三塊厝站等重要交通節點，同步滿足沿線學生通勤轉乘需求。調整後168公車服務水準不變，行駛時間縮短15至20分鐘，路線更優化。

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