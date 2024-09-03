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小琉球迎王祭請水 「魏」府大千歲駕臨全場歡聲雷動

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
小琉球迎王平安祭典下午在中澳沙灘請王駕舉行「請水」儀式。圖／屏東縣政府提供
小琉球迎王平安祭典下午在中澳沙灘請王駕舉行「請水」儀式。圖／屏東縣政府提供

「甲辰正科琉球迎王平安祭典」3日登場，早上以「逡港腳」搭船環島一周拉開序幕，下午在中澳沙灘請王駕舉行「請水」儀式，傍晚5時30分「魏」府大千歲駕臨，全場歡聲雷動，鞭炮聲四起，宣告為期7天的迎王平安祭典起跑。

早上的逡港腳儀式，眾神登轎乘船53艘大小漁船，從白沙港、大福漁港出發，環島一圈繞行四大漁港，祈求漁船出海平安、滿載盈歸，彩色煙霧炮陣陣，全島歡聲鑼鼓，場面非常壯觀。

下午舉行請水儀式，屏東縣長周春米也到場參與。傍晚5時30分在神轎、陣頭及所有居民引頸期盼下，甲辰正科代天巡狩「魏」府大千歲駕臨，全場歡聲雷動。明天開始將展開4天的全島出巡遶境，8日舉行王船遶境，9日在中澳沙灘燒王船送王，是祭典最高潮。

周春米表示，每逢琉球迎王平安祭典，許多在外地的琉球鄉親不分男女老少都會回鄉參加，這是深具台灣地方色彩的文化祭儀，歡迎大家在迎王期間來小琉球作客，體驗特別的民俗文化。

小琉球迎王平安祭典下午在中澳沙灘請王駕舉行「請水」儀式。記者潘奕言／攝影
小琉球迎王平安祭典下午在中澳沙灘請王駕舉行「請水」儀式。記者潘奕言／攝影
小琉球迎王平安祭典下午在中澳沙灘請王駕舉行「請水」儀式，傍晚5時30分「魏」府大千歲駕臨。圖／屏東縣政府提供
小琉球迎王平安祭典下午在中澳沙灘請王駕舉行「請水」儀式，傍晚5時30分「魏」府大千歲駕臨。圖／屏東縣政府提供

小琉球 迎王

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