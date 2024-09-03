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金門議長9月9日投罷免與否 地方熱議：選舉恩怨新戰場

聯合報／ 記者李成蔭／金門即時報導
金門縣議長洪允典遭議員串聯罷免，訂9月9日投票。圖／報系資料照
金門縣議長洪允典遭議員串聯罷免，訂9月9日投票。圖／報系資料照

金門縣國民黨籍議長洪允典遭議員串聯罷免，內政部今定案9月9日投票；議會表示還沒收到公文，洪則「暫不回應」。地方人士指出，其實就是選舉期間一些恩怨，不必太意外；一名不具名的串連議員則說，這跟黨派與人際關係無關，就是洪的行為有問題，接下來會爭取大家投支持罷免票。

金門議長罷免案引發討論，內政部今表示，考量公文書寄送、提供議員預先調整個人行程，及預留可能的氣候因素影響等緩衝時間，已決定在9月9日上午9時30分在金門縣議會議事廳召集罷免投票會議，這次議長罷免投票是地方制度法自88年實施以來議會層級的首例。

地方人士指出，這次9位提案罷免的議員中，主要由無黨籍議員組成，但其中也有部分為國民黨籍，其實就是地方選舉及議長選舉恩怨，倒不是太意外，尤其金門大家都屬於藍軍，不會看黨派做事，而是彼此間的關係。

幾個政黨、政團、無黨籍等相關議員，被問到時都低調不願多談，僅說「不予置評，謝謝」提案罷免的其中一位議員雖低調，但也無奈說，這跟政黨、人際關係都沒有關係，重點在於行為，他抨擊洪允典行為如同媒體揭露的公器私用、讓公務人員無所適從，就是「鴨霸」，現在既然成案，就是要盡力爭取其他議員支持，「要靠大家集氣」；至於是否有人準備接著參選議長，他則說大家沒去多想，主要先要完成罷免。

金門縣議會表示，目前還沒收到公文；洪允典則說「暫不回應」。身兼國民黨金門縣黨部主委的立委陳玉珍表示，這並非黨派因素，應該是選舉期間的一些衝突，尊重民主機制，一切照程序來走。

罷免 議員 金門

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