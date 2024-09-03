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水管被挖破 高市多個行政區停水12小時影響36萬戶

中央社／ 高雄3日電

高雄市三民區澄清路、文享街口2000mm自來水管遭鄰近工程地質鑽探鑽損，台水公司預計5日凌晨0時至中午12時停水，包括響三民等行政區約21萬戶，另外受降壓影響15萬戶。

台灣自來水公司第七區管理處新聞稿指出，為降低對民眾影響，採夜間施工並盡量縮小停水範圍搶修，將於5日凌晨0時至中午12時停水，影響供水時間12小時。

台水提醒，估計此次除停水、降壓區域外，其餘地區仍保持正常供水，但恢復供水時管線末端、大樓及地勢較高地區恢復供水時間會較延遲。

台水指出，「停水區域」包括苓雅區全區；鳥松區大華里；鳳山區忠孝里、忠義里、中和里、武慶里、武漢里、新強里（高速公路以西）、新武里；前鎮區瑞誠里、瑞文里、瑞北里、瑞昌里、瑞華里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里、瑞隆里。

三民區包括博惠里、安康里、安寧里、安發里、安吉里、寶獅里、寶盛里、寶安里、寶中里、寶興里、寶泰里、寶德里、寶國里、寶慶里、寶民里、寶華里、寶業里、寶龍里、寶珠里、寶玉里、正興里、正順里、本武里、本元里、本安里、本上里、本揚里、本文里、本和里、本館里、灣中里、灣華里、灣勝里、灣利里、灣成里、灣子里、灣愛里、灣復里、鼎中里、鼎西里、鼎金里、鼎力里、鼎強里、鼎盛里。

依台水資料，「壓降影響」約15萬戶，包括鹽埕、新興、前金、鼓山、左營等全區。鳳山區鎮西里、協和里、曹公里、鳳崗里、文衡里、文德里、文福里、文華里、文山里、文英里、忠誠里、武松里、鎮北里、北門里、埤頂里。

三民區鼎泰里、灣興里、安生里、安東里、安和里、安泰里、安宜里、安邦里、同德里、德智里、德仁里、德行里、德東里、德北里、達明里、達德里、達仁里、達勇里、民享里、精華里、十美里、十全里、立德里、立誠里、立業里、港新里、港東里、港西里、博愛里、長明里、建東里、鳳北里、鳳南里、興德里、千北里、千歲里、千秋里、德西里、川東里、豐裕里、力行里、裕民里。

停水 德仁 水公司

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