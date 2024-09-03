小琉球迎王祭典開跑 中澳沙灘請水儀式萬頭鑽動

屏東今年3鄉鎮迎王祭典，由小琉球率先開跑。今天一早約50艘漁船從小琉球港口出發進行「逡港腳」儀式，下午中澳沙灘「請水」，沙灘萬頭鑽動，正式宣告祭典開跑。

小琉球上午7時，約50艘船分別從大福漁港及白沙港出航，進行全台獨有的「逡港腳」儀式，在請來代天巡狩千歲爺以前，先由三隆宮三府千歲、碧雲寺觀音媽祖等地方信仰神明乘船繞島一周，驅除周遭海域厄煞。

許多居民原本擔心摩羯颱風影響，但一早天氣晴朗，也讓許多鄉親直呼神明顯靈。

迎王對當地人而言是比農曆年更重要的節慶，不僅許多外地打拚鄉親請假回家迎王，屏東縣長周春米也排開出國行程參與請水儀式。

周春米致詞表示，迎王不僅是屏東大事，更是琉球的事，小琉球三隆宮迎王祭典長久以來，發展出「逡港腳」、「遊縣吃縣，遊府吃府」、「攔轎喊冤」等獨特儀式。希望這樣有意義的活動可以一直舉辦，也邀請全國遊客前來體驗特殊地方文化。

從外地回到琉球的鄉親林惠珠告訴中央社記者，從小跟著船長父親迎王，有了孩子後也曾推著嬰兒車遶境，如今已50歲，從未錯過任何一科迎王，這次與同在外地工作的兒子請了多天假回家參與，「非常喜歡這個文化」，每每看到小琉球人迎王祭展現的向心力就非常感動。

島上不分年齡、職業皆投入迎王盛事，碧雲寺「觀音媽」轎班白沙國小校長田永成說，自小跟著父親「逡港腳」，是「船程」也是「傳承」，每次最期待的除了參與儀式外，也很開心看到教導過的學生回鄉延續文化。

請水儀式下午在中澳沙灘登場，迎請千歲爺降臨，於廟前過火進入王府安座，並將展開4天千歲爺與眾神明巡視島嶼、賜福掃災，於8日晚間送王。