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出席2024前進大南方論壇 陳其邁：A級商辦嚴重不足歡迎來投資

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（站立者）今天出席「2024前進大南方論壇」。記者王勇超／翻攝
高雄市長陳其邁（站立者）今天出席「2024前進大南方論壇」。記者王勇超／翻攝

高雄市長陳其邁今天下午參加「2024前進大南方論壇」，與嘉義縣長翁章梁、台南市副市長趙卿惠、屏東縣副縣長黃國榮等人，分享南部縣市轉型的經驗。陳其邁說，隨著半導體或軟體廠商要進駐，「現在找不到適合的辦公室」，A級商辦嚴重不足，他歡迎要投資A級商辦的人來高雄。

陳其邁秀出高雄港的圖片，並表示在高雄港旁邊有幾棟舊的倉庫，最新的發展就是有一些大型系統整合商，在今年底或明年初會進駐，高雄碰到最大的問題，是A級商辦嚴重不足，隨著半導體或軟體的廠商要進來，現在卻找不到適合的辦公室，如果有要投資A級商辦的人，歡迎到高雄。

陳其邁在座談會上第一位發言，原本預計講7分鐘，最後講了超過16分鐘。陳其邁分享高雄轉型的經驗，從轉型AI、半導體產業，再一路談到黃色小鴨風潮、演唱會經濟、智慧城市、智慧交通。

陳其邁說，高雄亞灣區有很多活動，以今年年初台灣燈會黃色小鴨為例，大概有9百萬人次，「我們開玩笑說，比台積電設廠賺得更多」。

陳其邁表示，高雄的條件與其他城市不太一樣，最大的挑戰是土地資源相當有限，配合半導體S廊帶的規範，要怎樣走出高雄自己的一條道路，「是我上任市長最重要的工作」，智慧城市的發展在他上任前，都是六都墊底，但最近三年在各雜誌的評比，已成為六都的第一名。

陳其邁發言前向同台的來賓打招呼，但在提到坐在身旁的翁章梁，一度口誤成翁「縣長」，隨後立刻改正為翁「市長」，但翁章梁不以為意，雙手不斷鼓掌。

台南市長黃偉哲目前在日本推廣農產，屏東縣長周春米則前往小琉球參與迎王平安祭典，因此由副手參加這次活動。

半導體 陳其邁

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