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澎湖珊瑚礁復育有成 20年復育面積6座籃球場大

中央社／ 澎湖縣3日電

澎湖「海有珊瑚-珊瑚復育暨藝術聯展」今天登場，20年來進行珊瑚礁棲地復育，迄今有6座籃球場大的面積，提供海洋生物棲息與觀光遊憩，讓海洋生態永續。

「海有珊瑚－珊瑚復育暨藝術聯展」今天由澎湖縣政府參議陳晶卉、農漁局長陳高樑、水產種苗繁殖場長柯志鴻，以及農業部漁業署組長劉福昇、交通部觀光署澎湖國家風景區管理處長洪志光等人共同揭幕。

劉福昇表示，澎湖縣政府早在20年前即察覺珊瑚礁因全球暖化與水溫上升等因素造成珊瑚礁白化或死亡，在合適海域投入棲地復育，如同「幫海洋生物蓋房子，房子越多能容納的住戶也越多」。人工珊瑚復育如同在海中植樹造林，搭配珊瑚礁相關物種，如海膽、硨磲貝及鐘螺等復育，強化珊瑚生態系韌性，讓生態系發揮服務功能，使得海洋資源得以永續利用。

農漁局新聞稿表示，澎湖珊瑚礁棲地復育與海洋保育推廣，在漁業署支持下，早在20年前即進行復育，截至今年止，目前完成有2600平方公尺，相當於6座籃球場面積，適時提供海洋生物棲息場所，也創造出生態旅遊效益，讓海洋生態永續。

農漁局表示，「海有珊瑚－珊瑚復育暨藝術聯展」今起在澎湖縣水產種苗繁殖場展出至月底，包括繪畫、金工、木雕、編織、陶藝等多元藝術品聯展，呈現珊瑚的美麗及海洋之美外，展覽期間搭配海洋皮影戲、海洋布袋戲展演及海洋手作等活動，民眾前往參身分證有3或5數字，或姓名有珊、瑚諧音，還可獲贈限定驚喜小禮物。

復育 澎湖縣 珊瑚礁

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