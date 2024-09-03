高市府赴韓國推廣觀光 拜會產業促合作

為推展高雄城市行銷，搶攻韓國旅客，高市觀光局長高閔琳、新聞局長項賓和近日率隊到韓國推廣觀光，拜會觀光及影視相關產業，尋求合作機會，盼帶來更多國際旅客及觀光收益。

高閔琳表示，據交通部觀光署統計，今年1至5月韓客來台，已達45萬8000人次，為前3大入境國，尤其去年造訪高雄的韓國旅客高達12萬人次，韓國是值得深度開發的目標市場。

昨天拜訪MBC電視台，會晤戲劇台局長申弦昌及製作團隊，尋求未來MBC與高雄能有更多合作機會，也盼藉由韓星熱潮，吸引更多追星族到高雄旅行，帶來觀光效益，提升高雄的全球曝光率和吸引力。

觀光局今天新聞稿表示，此次拜會韓國MBC電視台，主要是洽談未來高雄影視觀光的合作機會，並結合韓星熱潮，向韓國觀眾放送高雄國際級的景點及美食。

項賓和表示，MBC電視台等韓國電視台，近來成功拍攝多齣熱門韓劇，在全球創造韓流影視旋風，吸引眾多影迷至韓國觀光，對拓展城市行銷有很大助益。

項賓和說，高雄市政府希望能借鏡MBC電視台的成功經驗，將高雄的美景與文化，透過韓國媒體、社群等不同的多元通路廣泛傳播，讓韓國旅客對高雄產生濃厚興趣，並實際付諸行動前來觀光旅遊。

觀光局指出，此次高雄觀光推廣團隊亦造訪以文化藝術為發展核心的首爾城東區，參觀當前熱門聖水洞旅遊資訊中心，體驗如何應用科技加深及加速智慧觀光的服務；接續拜訪麻浦區廳廳長朴康洙，考察弘大觀光商圈，觀摩軟硬體服務設施與街區營造。