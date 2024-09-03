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殉職勇消周立鑫、海軍士官長顏辰帆入祀高雄忠烈祠
高雄壽山忠烈祠每年舉辦春秋兩祭，今天舉辦秋祭儀式，同時辦理新竹市殉職消防分隊長周立鑫及海虎潛艦士官長顏辰帆入祀儀式，副市長李懷仁副市長擔任主祭，儀式莊嚴肅穆。
今年6月新竹晴空匯大火，消防局金山分隊員李詠真、周立鑫英勇殉職，市府追贈兩人為分隊長。海軍艦隊指揮部256戰隊海虎潛艦，去年執行偵巡任務時不幸落海，士官長林俊榮、顏辰帆及張晁毓恪3人殉職，賴清德總統曾參加追思會，頒發褒揚令。
今天上午8點，在海軍陸戰隊樂儀隊引領下，壽山忠烈祠秋祭國殤典禮暨新竹市殉職消防分隊長周立鑫及海虎潛艦顏辰帆士官長入祀儀式開始，高雄市政府副市長李懷仁代表主祭，軍方代表、市府一級機關及各界機關首長陪祭。
李懷仁表示，今天帶著最虔誠的心追思為國捐軀的烈士，今天入祀的勇消周立鑫勇闖火場搜救，不幸殉職；海虎潛艦士官長顏辰帆執行戰備偵巡，奮不顧身執行任務，不幸遭湧浪拍擊落水殉職，兩位烈士犧牲奉獻的精神，令人敬重。入祀忠烈祠表彰其成仁取義及英勇衛國的精神，永為後世景仰。
除壽山忠烈祠外，燕巢及鳥松園區忠靈祠也同步舉辦秋祭儀式，市府及軍方代表會同遺族家屬，眾人在莊嚴慎重的儀式中緬懷先人。
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