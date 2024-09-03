高雄國賓改建案 市府重申：採全國一致標準檢核

高雄國賓危老重建案受關注，市府工務局今天重申，此案由台北市結構技師公會完成查核，市府則依照全國一致的查核標準及程序，給予獎勵容積，並無特例。

高雄國賓飯店危老案容積率1142％，有居民擔心會對周邊景觀及交通造成衝擊。工務局今天新聞稿說明，高雄國賓案的爭點在於河岸景觀衝突，台北京華城案爭議在於容積給予是否合法，2個案件截然不同。

工務局表示，此案源於國賓與其左右兩側大樓住戶之間，彼此發生景觀衝突而引起爭議。兩側住戶向市府及民代陳情，國賓改建後將對其造成景觀遮蔽，但這兩側大樓的容積換算高達2050.7%及1702%，比國賓改建申請的1142%還高。

工務局表示，「都市危險及老舊建築物加速重建條例」規定的建物危老重建評估，程序及標準全國一致，都是由申請人委託經內政部認可委託機構，進行危老建築耐震初評。

高雄國賓危老案是由申請人選定內政部認可的台北市結構技師公會指派技師進行初評，再經由公會審查，完成查核。工務局受理此危老重建申請，依照全國一致查核標準及程序，給予獎勵容積，並無特例。

工務局指出，高雄國賓依危老條例改建，容積由商五840%，加上36%危老重建容積獎勵，獎勵沒有達到危老改建獎勵40%上限。像台北國賓也是依據一樣的危老條例，經過一樣的審查程序，獲得容積獎勵多給40%，比起高雄國賓還高。

工務局強調，六都建物容積率超過1000%者，比比皆是，尤其台北市、高雄市城市發展較早，有許多民國82年實施容積管制前申請的各項建案，如台北市新光摩天大樓、台北101金融中心大樓、圓山帝寶，容積獎勵等皆近200%。高雄市遠雄THE ONE案在前市長吳敦義任內發放建照、前市長韓國瑜任內發放使照，容積率亦達1000%以上。

對於高雄國賓兩側景觀衝突的陳情人，委請民代欲索取台北市結構技師公會此案申請危老重建評估報告，工務局表示，考量此案涉及人民安全等公益事項，市府擬依政府資訊公開法，提供陳情單位索閱。

工務局指出，後續市府也會透過都市設計審議、交通影響及環境影響評估等審查程序，嚴格把關改建計畫，維護市民權益。