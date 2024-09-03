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小琉球迎王祭登場 摩羯颱風轉向信徒直呼「神威顯赫」
三年一科的「屏東迎王平安祭典」今年由小琉球迎王打頭陣，今日上午舉辦小琉球獨有的「逡港腳」儀式，下午則是請水恭請王駕。之前傳出摩羯颱風可能在迎王期間登台，但琉球居民深信大千歲會讓颱風轉彎，果然颱風最終從台灣南方通過，信徒都直呼「神威顯赫」。
屏東迎王平安祭典由東港、琉球及南州3個鄉鎮舉行，今年小琉球三隆宮最早，9月3日至9日舉行；接著是東港東隆宮9月28日至10月5日；南州溪洲代天府則在11月13日至18日。
迎王平安祭典主要是藉代天巡狩的大千歲及眾神神威，消除地方上邪祟、瘟魅、疫疾等，庇佑信眾平安健康。三處祭典程序大致相同，大流程約13項，其中迎王期間8項，包括請水恭請王駕、過火安座、出巡繞境、祀王、遷船繞境、和瘟押煞、宴王、送王燒王船。
不過身為海島的小琉球在請水前有一獨特儀式「逡港腳」，繞境神轎要搭船順時鐘繞行島上的四大漁港環島一圈，祈求神明海上巡視並驅除海域四周厄煞，保佑琉球漁船出海平安和滿載盈歸。
今日上午近50艘漁船，在五彩煙幕和沖天砲聲中，分別駛出白沙港及大福漁港環島一圈，場面非常壯觀。下午將在中澳沙灘舉行請水恭請王駕儀式，信眾們都引頸期盼這一科的大千歲姓什麼，小琉球臉書社團也舉辦預測活動，這多人熱情參與。
在臉書上熱烈討論的還有「颱風轉彎」，據傳只要逢迎王颱風就不會登陸。這次迎王前傳出摩羯颱風可能在迎王期間登台，不少居民都在網上留言「王爺庇佑，颱風會轉向」。果然最終摩羯颱風從台灣南方經過，讓不少信徒直呼「神威顯赫」。
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