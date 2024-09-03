快訊

開低走低不敵賣壓 台股下跌142點收22,092點

抓到了！涉嫌持刀砍傷2房仲 淡水社區主委逃亡17小時向警方投案

靠「走私1物」賺超大！北韓7年來非法收入破2000億元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小琉球迎王祭登場 摩羯颱風轉向信徒直呼「神威顯赫」

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
小琉球迎王平安祭典今日上午舉辦獨有的「逡港腳」儀式，50艘漁船在五彩煙幕和沖天砲聲中，分別駛出白沙港及大福漁港環島一圈。圖／陳佳楓提供
小琉球迎王平安祭典今日上午舉辦獨有的「逡港腳」儀式，50艘漁船在五彩煙幕和沖天砲聲中，分別駛出白沙港及大福漁港環島一圈。圖／陳佳楓提供

三年一科的「屏東迎王平安祭典」今年由小琉球迎王打頭陣，今日上午舉辦小琉球獨有的「逡港腳」儀式，下午則是請水恭請王駕。之前傳出摩羯颱風可能在迎王期間登台，但琉球居民深信大千歲會讓颱風轉彎，果然颱風最終從台灣南方通過，信徒都直呼「神威顯赫」。

屏東迎王平安祭典由東港、琉球及南州3個鄉鎮舉行，今年小琉球三隆宮最早，9月3日至9日舉行；接著是東港東隆宮9月28日至10月5日；南州溪洲代天府則在11月13日至18日。

迎王平安祭典主要是藉代天巡狩的大千歲及眾神神威，消除地方上邪祟、瘟魅、疫疾等，庇佑信眾平安健康。三處祭典程序大致相同，大流程約13項，其中迎王期間8項，包括請水恭請王駕、過火安座、出巡繞境、祀王、遷船繞境、和瘟押煞、宴王、送王燒王船。

不過身為海島的小琉球在請水前有一獨特儀式「逡港腳」，繞境神轎要搭船順時鐘繞行島上的四大漁港環島一圈，祈求神明海上巡視並驅除海域四周厄煞，保佑琉球漁船出海平安和滿載盈歸。

今日上午近50艘漁船，在五彩煙幕和沖天砲聲中，分別駛出白沙港及大福漁港環島一圈，場面非常壯觀。下午將在中澳沙灘舉行請水恭請王駕儀式，信眾們都引頸期盼這一科的大千歲姓什麼，小琉球臉書社團也舉辦預測活動，這多人熱情參與。

在臉書上熱烈討論的還有「颱風轉彎」，據傳只要逢迎王颱風就不會登陸。這次迎王前傳出摩羯颱風可能在迎王期間登台，不少居民都在網上留言「王爺庇佑，颱風會轉向」。果然最終摩羯颱風從台灣南方經過，讓不少信徒直呼「神威顯赫」。

小琉球迎王平安祭典今日開跑，將於9月3日至9日舉行。圖／陳佳楓提供
小琉球迎王平安祭典今日開跑，將於9月3日至9日舉行。圖／陳佳楓提供
小琉球迎王平安祭典今日開跑，將於9月3日至9日舉行。圖／陳佳楓提供
小琉球迎王平安祭典今日開跑，將於9月3日至9日舉行。圖／陳佳楓提供
小琉球迎王平安祭典今日開跑，將於9月3日至9日舉行。圖／陳佳楓提供
小琉球迎王平安祭典今日開跑，將於9月3日至9日舉行。圖／陳佳楓提供
小琉球迎王平安祭典今日上午舉辦獨有的「逡港腳」儀式，50艘漁船在五彩煙幕和沖天砲聲中，分別駛出白沙港及大福漁港環島一圈。圖／陳佳楓提供
小琉球迎王平安祭典今日上午舉辦獨有的「逡港腳」儀式，50艘漁船在五彩煙幕和沖天砲聲中，分別駛出白沙港及大福漁港環島一圈。圖／陳佳楓提供

小琉球 迎王 颱風

延伸閱讀

空拍看台灣／三年一科小琉球迎王祭 海上遶境施放五彩煙幕超吸睛

摩羯颱風外圍環流今晚起影響台灣 氣象署：東西部天氣兩樣情

颱風摩羯影響今起水氣增多 吳聖宇：周五起天氣變數多

摩羯外圍環流影響水氣增 鄭明典解析衛星雲圖：終於可以稍降溫

相關新聞

空拍看台灣／三年一科小琉球迎王祭 海上遶境施放五彩煙幕超吸睛

屏東縣小琉球3日至9日舉辦3年1科的迎王祭典，島上湧入上萬人前來參加，早上一大早參與繞境的神轎「逡港腳」，分別從大福漁港...

高雄國賓改建案 市府重申：採全國一致標準檢核

高雄國賓危老重建案受關注，市府工務局今天重申，此案由台北市結構技師公會完成查核，市府則依照全國一致的查核標準及程序，給予...

火星人布魯諾本周高雄開唱 世運場館交通管制措施曝光

火星人布魯諾Bruno Mars演唱會將於本週末7、8日在高雄世運主場館開唱，周邊道路如世運大道在活動二天的中午12時實...

小琉球迎王祭登場 摩羯颱風轉向信徒直呼「神威顯赫」

三年一科的「屏東迎王平安祭典」今年由小琉球迎王打頭陣，今日上午舉辦小琉球獨有的「逡港腳」儀式，下午則是請水恭請王駕。之前...

屏東農漁產品業者打團體戰 首次進軍菲律賓高端市場

由屏東縣10個農漁產品業者組成的「屏東農業隊」，經13個月的努力，順利打開菲律賓市場通路，將出口1個40尺貨櫃的產品至其...

墾丁南灣陽傘之亂故態復萌？ 他PO實況照轟：之前取締是笑話

墾丁沙灘陽傘亂象引發爭議，墾丁國家公園管理處上（8）月27日起全面稽查並出動挖土機清除，2天共拆除180頂陽傘，以及開出9張罰單，每張罰1000元，讓沙灘煥然一新、維持原貌。不過，南灣沙灘整頓後不到一周時間，就被網友發現又出現一片「陽傘陣」，怒批「似乎之前的取締就是個笑話」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。