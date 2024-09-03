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高雄國際街舞大賽7日登場 冠軍獎金最高18萬元

中央社／ 高雄3日電

「2024雄爭舞鬥國際街舞大賽」7日在高雄流行音樂中心海音館登場，高市青年局表示，今年學生組報名組數創新高，共有32組；排舞賽成人組冠軍獎金最高新台幣18萬元。

青年局今天發布新聞稿表示，國際街舞大賽冠軍隊伍將受邀參加14日由高市運發局主辦的霹靂舞大賽，及FIBA3x3Kaohsiung Challenger國際籃球賽擔任表演嘉賓。

青年局指出，來自台中、獲得網路人氣獎的團隊「靈魂頑童」擅長動感流行街舞，今年不但入選排舞賽學生組決賽，還以高人氣票數勇奪網路人氣獎；另組首次參賽就搶下決賽門票的「宜蘭泰雅妹妹」，不僅是全台各大街舞賽事常勝軍，更曾代表台灣赴美參加多場賽事與表演。

街舞大賽今年邀請歌手陳漢典同台尬舞，將帶來3首勁歌熱舞。陳漢典曾在「康熙來了」擔任助理主持8年、2023年榮獲58屆金鐘獎綜藝節目主持人獎的陳漢典，大學時期曾當過熱舞社長。

高雄青年局長張以理表示，雄爭舞鬥街舞大賽今年邁入第4屆，吸引全國舞林高手齊聚共襄盛舉，不僅讓志在舞林的年輕人擁有盡情揮灑的舞台，也希望孕育街舞人才，逐步打造街舞產業鏈，讓高雄成為台灣街舞之都。

張以理說，街舞文化常反映社會議題，例如青年局曾在2022年台灣設計展期，邀請今年參賽巴黎奧運霹靂舞、勇奪歐洲世界霹靂舞競賽冠軍的霹靂舞國手孫振，與其舞團拍攝「重煥生機-Break the cycle」永續服飾影片，以舞蹈呈現循環再生的環保議題，喚起大眾對環境永續的關注。

青年局指出，2024雄爭舞鬥街舞大賽現正免費索票中，詳情可至「ACCUPASS活動通」查詢。更多訊息可查詢青年局臉書活動專頁，歡迎民眾齊聚高雄，一起感受全台街舞高手帶來的舞技與活力。

巴黎奧運 街舞 青年

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