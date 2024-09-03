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空拍看台灣／三年一科小琉球迎王祭 海上遶境施放五彩煙幕超吸睛

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，琉球鄉民視為比農曆過年更重要的慶典。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，琉球鄉民視為比農曆過年更重要的慶典。記者劉學聖／攝影

屏東縣小琉球3日至9日舉辦3年1科的迎王祭典，島上湧入上萬人前來參加，早上一大早參與繞境的神轎「逡港腳」，分別從大福漁港及白沙港出發，順時鐘繞島一圈，從空中看五彩煙幕正式宣告迎王活動開始。

3年1科的小琉球迎王，被琉球鄉民視為比農曆過年更重要的慶典，迎王平安祭典是屏東東港、小琉球地區的宗教祭典，在台灣王爺信仰與流失的祭典文化中，占有重要地位，縣府將迎王祭典以東港王船祭為名登錄為縣民俗文化資產，2010年正名為東港迎王平安祭典，文化部2011年頒發國家重要無形文化資產證書；在迎王祭典中，王船被視為重要法器，王船進水又是琉球迎王平安祭典特有的啟用儀式。

上午近50艘載著包括三隆宮三府千歲及碧雲寺觀音媽祖神轎的大小漁船，分別從大福漁港和白沙漁港出發遶島一周，具有驅除周遭海域厄煞、保佑漁船出海平安與滿載盈歸之意。港口擠滿迎民民眾，五彩煙幕和沖天砲讓港內熱鬧沸騰；下午則在中澳沙灘「請王」，恭迎代天巡狩的千歲爺蒞臨，開啟3年一度的迎王祭。屏東縣長周春米表示，今年適逢3年1科甲辰正科迎王年，歡迎全國民眾一同前來恭迎甲辰正科代天巡狩王駕，共沐神恩，體驗琉球人的熱情，感受熱血澎湃的迎王文化祭。

迎王平安祭典是屏東東港、小琉球地區的宗教祭典，在台灣王爺信仰與流失的祭典文化中，占有重要地位。記者劉學聖／攝影
迎王平安祭典是屏東東港、小琉球地區的宗教祭典，在台灣王爺信仰與流失的祭典文化中，占有重要地位。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，近50艘載著包括三隆宮三府千歲及碧雲寺觀音媽祖神轎的大小漁船，分別從大福漁港和白沙漁港出發遶島一周，具有驅除周遭海域厄煞、保佑漁船出海平安與滿載盈歸之意。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，近50艘載著包括三隆宮三府千歲及碧雲寺觀音媽祖神轎的大小漁船，分別從大福漁港和白沙漁港出發遶島一周，具有驅除周遭海域厄煞、保佑漁船出海平安與滿載盈歸之意。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，場面十分熱鬧，島上湧入上萬人前來參加。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，場面十分熱鬧，島上湧入上萬人前來參加。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，場面十分熱鬧，海上漁船遶境場面十分壯觀，島上湧入上萬人前來參加。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，場面十分熱鬧，海上漁船遶境場面十分壯觀，島上湧入上萬人前來參加。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，場面十分熱鬧，海上漁船遶境場面十分壯觀。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，場面十分熱鬧，海上漁船遶境場面十分壯觀。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，場面十分熱鬧，一早就有民眾捧著神明搭船前來參與盛會。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，場面十分熱鬧，一早就有民眾捧著神明搭船前來參與盛會。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，近50艘載著包括三隆宮三府千歲及碧雲寺觀音媽祖神轎的大小漁船，分別從大福漁港和白沙漁港出發遶島一周，具有驅除周遭海域厄煞、保佑漁船出海平安與滿載盈歸之意。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，近50艘載著包括三隆宮三府千歲及碧雲寺觀音媽祖神轎的大小漁船，分別從大福漁港和白沙漁港出發遶島一周，具有驅除周遭海域厄煞、保佑漁船出海平安與滿載盈歸之意。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，場面十分熱鬧，海上漁船遶境場面十分壯觀。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，場面十分熱鬧，海上漁船遶境場面十分壯觀。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，參加遶境的神轎一一被請上漁船，伴隨震隆炸響的鞭炮聲與壯觀絢麗的彩煙，陸續開出港口環繞小琉球島嶼一圈。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，參加遶境的神轎一一被請上漁船，伴隨震隆炸響的鞭炮聲與壯觀絢麗的彩煙，陸續開出港口環繞小琉球島嶼一圈。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，近50艘載著包括三隆宮三府千歲及碧雲寺觀音媽祖神轎的大小漁船，分別從大福漁港和白沙漁港出發遶島一周，具有驅除周遭海域厄煞、保佑漁船出海平安與滿載盈歸之意。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，近50艘載著包括三隆宮三府千歲及碧雲寺觀音媽祖神轎的大小漁船，分別從大福漁港和白沙漁港出發遶島一周，具有驅除周遭海域厄煞、保佑漁船出海平安與滿載盈歸之意。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，場面十分熱鬧，海上漁船遶境場面十分壯觀。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，場面十分熱鬧，海上漁船遶境場面十分壯觀。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，場面十分熱鬧，海上漁船遶境場面十分壯觀。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，場面十分熱鬧，海上漁船遶境場面十分壯觀。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，場面十分熱鬧，海上漁船遶境場面十分壯觀。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，場面十分熱鬧，海上漁船遶境場面十分壯觀。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，場面十分熱鬧，海上漁船遶境場面十分壯觀。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，場面十分熱鬧，海上漁船遶境場面十分壯觀。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，近50艘載著包括三隆宮三府千歲及碧雲寺觀音媽祖神轎的大小漁船，分別從大福漁港和白沙漁港出發遶島一周，具有驅除周遭海域厄煞、保佑漁船出海平安與滿載盈歸之意。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，近50艘載著包括三隆宮三府千歲及碧雲寺觀音媽祖神轎的大小漁船，分別從大福漁港和白沙漁港出發遶島一周，具有驅除周遭海域厄煞、保佑漁船出海平安與滿載盈歸之意。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，近50艘載著包括三隆宮三府千歲及碧雲寺觀音媽祖神轎的大小漁船，分別從大福漁港和白沙漁港出發遶島一周，具有驅除周遭海域厄煞、保佑漁船出海平安與滿載盈歸之意。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，近50艘載著包括三隆宮三府千歲及碧雲寺觀音媽祖神轎的大小漁船，分別從大福漁港和白沙漁港出發遶島一周，具有驅除周遭海域厄煞、保佑漁船出海平安與滿載盈歸之意。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，參加遶境的神轎一一被請上漁船，伴隨震隆炸響的鞭炮聲與壯觀絢麗的彩煙，陸續開出港口環繞小琉球島嶼一圈。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，參加遶境的神轎一一被請上漁船，伴隨震隆炸響的鞭炮聲與壯觀絢麗的彩煙，陸續開出港口環繞小琉球島嶼一圈。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，場面十分熱鬧，海上漁船遶境場面十分壯觀。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，場面十分熱鬧，海上漁船遶境場面十分壯觀。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，參加遶境的神轎一一被請上漁船，伴隨震隆炸響的鞭炮聲與壯觀絢麗的彩煙，陸續開出港口環繞小琉球島嶼一圈。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，參加遶境的神轎一一被請上漁船，伴隨震隆炸響的鞭炮聲與壯觀絢麗的彩煙，陸續開出港口環繞小琉球島嶼一圈。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，近50艘載著包括三隆宮三府千歲及碧雲寺觀音媽祖神轎的大小漁船，分別從大福漁港和白沙漁港出發遶島一周，具有驅除周遭海域厄煞、保佑漁船出海平安與滿載盈歸之意。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，近50艘載著包括三隆宮三府千歲及碧雲寺觀音媽祖神轎的大小漁船，分別從大福漁港和白沙漁港出發遶島一周，具有驅除周遭海域厄煞、保佑漁船出海平安與滿載盈歸之意。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，場面十分熱鬧。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，場面十分熱鬧。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，參加遶境的神轎一一被請上漁船，伴隨震隆炸響的鞭炮聲與壯觀絢麗的彩煙，陸續開出港口環繞小琉球島嶼一圈。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，參加遶境的神轎一一被請上漁船，伴隨震隆炸響的鞭炮聲與壯觀絢麗的彩煙，陸續開出港口環繞小琉球島嶼一圈。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，場面十分熱鬧，兩位身障人士坐著輪椅特別前來參加盛會，熱血十足。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，場面十分熱鬧，兩位身障人士坐著輪椅特別前來參加盛會，熱血十足。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，近50艘載著包括三隆宮三府千歲及碧雲寺觀音媽祖神轎的大小漁船，分別從大福漁港和白沙漁港出發遶島一周，具有驅除周遭海域厄煞、保佑漁船出海平安與滿載盈歸之意。記者劉學聖／攝影
3年1科小琉球迎王祭今天上午展開，近50艘載著包括三隆宮三府千歲及碧雲寺觀音媽祖神轎的大小漁船，分別從大福漁港和白沙漁港出發遶島一周，具有驅除周遭海域厄煞、保佑漁船出海平安與滿載盈歸之意。記者劉學聖／攝影

小琉球 文化資產 王船 迎王

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