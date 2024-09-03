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空拍看台灣／三年一科小琉球迎王祭 海上遶境施放五彩煙幕超吸睛
屏東縣小琉球3日至9日舉辦3年1科的迎王祭典，島上湧入上萬人前來參加，早上一大早參與繞境的神轎「逡港腳」，分別從大福漁港及白沙港出發，順時鐘繞島一圈，從空中看五彩煙幕正式宣告迎王活動開始。
3年1科的小琉球迎王，被琉球鄉民視為比農曆過年更重要的慶典，迎王平安祭典是屏東東港、小琉球地區的宗教祭典，在台灣王爺信仰與流失的祭典文化中，占有重要地位，縣府將迎王祭典以東港王船祭為名登錄為縣民俗文化資產，2010年正名為東港迎王平安祭典，文化部2011年頒發國家重要無形文化資產證書；在迎王祭典中，王船被視為重要法器，王船進水又是琉球迎王平安祭典特有的啟用儀式。
上午近50艘載著包括三隆宮三府千歲及碧雲寺觀音媽祖神轎的大小漁船，分別從大福漁港和白沙漁港出發遶島一周，具有驅除周遭海域厄煞、保佑漁船出海平安與滿載盈歸之意。港口擠滿迎民民眾，五彩煙幕和沖天砲讓港內熱鬧沸騰；下午則在中澳沙灘「請王」，恭迎代天巡狩的千歲爺蒞臨，開啟3年一度的迎王祭。屏東縣長周春米表示，今年適逢3年1科甲辰正科迎王年，歡迎全國民眾一同前來恭迎甲辰正科代天巡狩王駕，共沐神恩，體驗琉球人的熱情，感受熱血澎湃的迎王文化祭。
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