空拍看台灣／三年一科小琉球迎王祭 海上遶境施放五彩煙幕超吸睛

屏東縣小琉球3日至9日舉辦3年1科的迎王祭典，島上湧入上萬人前來參加，早上一大早參與繞境的神轎「逡港腳」，分別從大福漁港及白沙港出發，順時鐘繞島一圈，從空中看五彩煙幕正式宣告迎王活動開始。

3年1科的小琉球迎王，被琉球鄉民視為比農曆過年更重要的慶典，迎王平安祭典是屏東東港、小琉球地區的宗教祭典，在台灣王爺信仰與流失的祭典文化中，占有重要地位，縣府將迎王祭典以東港王船祭為名登錄為縣民俗文化資產，2010年正名為東港迎王平安祭典，文化部2011年頒發國家重要無形文化資產證書；在迎王祭典中，王船被視為重要法器，王船進水又是琉球迎王平安祭典特有的啟用儀式。