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屏東農漁產品業者打團體戰 首次進軍菲律賓高端市場

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
農漁產品業者，向馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處長崔瑞霞介紹產品。記者潘奕言／攝影
農漁產品業者，向馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處長崔瑞霞介紹產品。記者潘奕言／攝影

屏東縣10個農漁產品業者組成的「屏東農業隊」，經13個月的努力，順利打開菲律賓市場通路，將出口1個40尺貨櫃的產品至其4個高端連鎖超市。這是屏東首次由業者自主合作系統性開發菲國市場通路，希望將優質的農漁產品穩定銷往菲國。

過去農產品外銷大多是到當地舉辦食品展，因缺乏長期且穩定的通路，常淪為一次性大拜拜的聯誼會。這次業者合作找上菲律賓當地的台商，透過當地人脈開發4家高端連鎖超市通路，是屏東農業新的里程碑。

這次10個業者將出口產品包括松子蘿勒醬、羅勒草本牙膏、蔬菜麵、火龍果乾與聖誕禮盒、紅黑豆禮盒、杏仁香脆肉紙、青檸膏、檸檬舒服貼、無患量子手工皂、芭樂乾、蜂蜜、綜合煎餅禮盒等，非常多樣。

樸作良食創辦人黃淑女表示，菲律賓人口超過1.15億，已經不是國人印象中落後的國家，擁有許多高消費力客群。加上離台灣近，船程一周內即可抵達，搭飛機從小港機場出發60至90分鐘就可抵達主要都會區，是切入東南亞市場重要起點。

雅緱農產運銷合作社理事主席朱國寶說，這次特別感謝台商朱茂瑋，在台商會協助下打進菲律賓市場，期許未來每一至兩個月都能有貨櫃輸出。台灣工商總會會長楊鴻裕說，菲律賓市場值得開發，尤其鄉下市場更大，但需要蹲點深入。

馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處處長崔瑞霞表示，菲律賓有許多國際知名品牌，常見歐美或日韓等國商品，但台灣商品很少。菲的中產階級正在壯大，消費習慣也在改變，是很大的市場，希望未來有更多優質的台灣產品出口到菲律賓。

立委鍾佳濱是新南向國會議員聯誼會發起人，他說東市亞的高端市場都值得耕耘，像菲律賓人口中位數才24歲，非常年輕。期望中央地方政府協助台灣業者，不只耕耘歐美市場，也能經營近在咫尺的東南亞市場。

屏東縣10個農漁產品業者組成的「屏東農業隊」，合作打開菲律賓高端連鎖超市通路。記者潘奕言／攝影
屏東縣10個農漁產品業者組成的「屏東農業隊」，合作打開菲律賓高端連鎖超市通路。記者潘奕言／攝影
農漁產品業者，向馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處長崔瑞霞介紹產品。記者潘奕言／攝影
農漁產品業者，向馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處長崔瑞霞介紹產品。記者潘奕言／攝影
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屏榮高中餐飲科學生，以屏東在地食材製作美食。記者潘奕言／攝影
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台商 屏東縣 菲律賓

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