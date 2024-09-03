屏東推學齡前兒童健檢 把握遲緩兒黃金治療時間

屏東縣政府衛生局啟動學齡前兒童入園健檢，首場今天在屏東大學附小幼兒園登場；縣府表示，除一般健檢外，盼能找出疑發展遲緩兒童，把握黃金治療時間。

屏東縣長周春米表示，兒童成長發展在學齡前是非常重要的時期，而屏東縣地形狹長，醫療資源不均，中央雖補助7歲以下兒童享有7次健檢服務，但須由家長自行帶孩童往返醫療院所。為減少家長舟車勞頓，衛生局媒合醫療資源，推動行動醫療入校園健檢模式。

周春米說，依衛生福利部統計，民國107年至111年兒童預防保健服務使用人次為87.1萬人次至107.1萬人次之間，7次平均利用率為78.4％至80.9％間，仍有約2成兒童未使用，盼透過媒合在地醫療資源，持續每年1次入園進行兒童健康檢查，讓家長能確實瞭解每名兒童健康狀態。

周春米對今天為孩童執行健康篩檢的屏東榮總小兒科醫師黃仕儒表達感謝，並說，希望透過專業醫師進行發展評估及轉介就醫，把握黃金治療時間，守護兒童健康與成長。

屏東縣衛生局長張秀君表示，縣府與128家合約醫療院所及33鄉鎮市衛生所醫生配合入園健檢，健檢項目包括：身高、體重、頭圍等生長評估；聽力、眼睛、口腔檢查等身體檢查；粗動作、精細動作、語言表達等發展評估。

衛生局新聞稿指出，針對入園健檢發現疑似發展遲緩兒童，由醫療院所持續關懷追蹤、管理或轉介至縣內4家兒童發展聯合評估中心，分別為屏東榮民總醫院、衛生福利部屏東醫院、東港安泰醫院及屏東基督教醫院，安排各專科聯合評估，即時提供早期療育。

衛生局呼籲，7次兒童健檢不能少，家長依兒童預防保健時程，按時完成階段兒童健檢，並搭配113年7月新增的兒童發展篩檢，共同守護兒童健康。相關服務資訊可至屏東縣政府衛生局官網查詢。