火星人布魯諾本周高雄開唱 世運場館交通管制措施曝光

火星人布魯諾Bruno Mars演唱會將於本週末7、8日在高雄世運主場館開唱，周邊道路如世運大道在活動二天的中午12時實施交通管制至24時，汽車、機車均禁止通行及停放，其他周邊道路禁止臨時停車，主辦方15時至19時、21時至23時30分提供接駁車，往返會場與高鐵、台鐵，交通局已規劃機車臨時停放區，但無提供汽車停車位，捷運也會縮短班距。

交通局說明，世運大道12時至24時將全段封閉管制，管制區內除緊急救護車輛、執行公務車輛及公車外，其他汽車、機車均禁止通行及停放，周邊道路將加強違規停車拖吊取締，目前預測左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將有車多情形，建議南北向改道至民族路、博愛路、高鐵路，東西向改道至加昌路、新莊一路、水管路。

此外，世運主場館周邊道路在管制期間均禁止臨時停車，有接送需求的民眾，請多加利用外圍捷運臨停接送，再搭捷運至紅線 R17 世運站出站，步行 5至8 分鐘即可抵達演唱會場；主辦單位免費接駁專車在15時至19時提供「高鐵左營站/台鐵新左營站-演唱會場」服務、21時至23時30分提供「演唱會場-高鐵左營站/台鐵新左營站」接駁服務。