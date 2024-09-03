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火星人布魯諾本周高雄開唱 世運場館交通管制措施曝光

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
火星人布魯諾演唱會將於本週末7、8日在高雄世運主場館開唱，周邊道路如世運大道在活動二天的中午12點實施交通管制至24時，汽車、機車均禁止通行及停放。圖／聯合報系資料照片
火星人布魯諾演唱會將於本週末7、8日在高雄世運主場館開唱，周邊道路如世運大道在活動二天的中午12點實施交通管制至24時，汽車、機車均禁止通行及停放。圖／聯合報系資料照片

火星人布魯諾Bruno Mars演唱會將於本週末7、8日在高雄世運主場館開唱，周邊道路如世運大道在活動二天的中午12時實施交通管制至24時，汽車、機車均禁止通行及停放，其他周邊道路禁止臨時停車，主辦方15時至19時、21時至23時30分提供接駁車，往返會場與高鐵、台鐵，交通局已規劃機車臨時停放區，但無提供汽車停車位，捷運也會縮短班距。

交通局說明，世運大道12時至24時將全段封閉管制，管制區內除緊急救護車輛、執行公務車輛及公車外，其他汽車、機車均禁止通行及停放，周邊道路將加強違規停車拖吊取締，目前預測左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將有車多情形，建議南北向改道至民族路、博愛路、高鐵路，東西向改道至加昌路、新莊一路、水管路。

此外，世運主場館周邊道路在管制期間均禁止臨時停車，有接送需求的民眾，請多加利用外圍捷運臨停接送，再搭捷運至紅線 R17 世運站出站，步行 5至8 分鐘即可抵達演唱會場；主辦單位免費接駁專車在15時至19時提供「高鐵左營站/台鐵新左營站-演唱會場」服務、21時至23時30分提供「演唱會場-高鐵左營站/台鐵新左營站」接駁服務。

散場疏運部分，這次市府增加中油公司宏南社區行人通道，D、E出口歌迷可依牌面指示直接步行穿越宏南社區，至R18油廠國小站距離較近外，捷運公司已規劃提高捷運疏運量能，縮短班距為3~4分鐘。本次活動機車臨時停放區規劃於世運主場館西北側及緯六路，開放時間為9月7日及8日12時至23時，會場依照慣例「絕不提供汽車停車位」。

世運主場館周邊道路管制期間禁止臨時停車，有接送需求的民眾，請多加利用外圍捷運臨停接送，再搭捷運至紅線 R17 世運站出站，步行 5至8 分鐘即可抵達演唱會場。圖／高雄市交通局提供
世運主場館周邊道路管制期間禁止臨時停車，有接送需求的民眾，請多加利用外圍捷運臨停接送，再搭捷運至紅線 R17 世運站出站，步行 5至8 分鐘即可抵達演唱會場。圖／高雄市交通局提供
本次活動機車臨時停放區規劃於世運主場館西北側及緯六路，開放時間為9月7日及8日12時至23時，會場依照慣例「絕不提供汽車停車位」。圖／高雄市交通局提供
本次活動機車臨時停放區規劃於世運主場館西北側及緯六路，開放時間為9月7日及8日12時至23時，會場依照慣例「絕不提供汽車停車位」。圖／高雄市交通局提供
這次市府增加中油公司宏南社區行人通道，D、E出口歌迷可依牌面指示直接步行穿越宏南社區，至R18油廠國小站距離較近。圖／高雄市交通局提供
這次市府增加中油公司宏南社區行人通道，D、E出口歌迷可依牌面指示直接步行穿越宏南社區，至R18油廠國小站距離較近。圖／高雄市交通局提供

交通管制 捷運 演唱會 高鐵 高雄市

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