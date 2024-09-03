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國賓飯店改建案容積率達1142％惹議 陳其邁：會嚴加審查

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國賓飯店改建案的容積率1142％引發外界關注，高雄市長陳其邁表示，後續還有其他審查程序，會嚴加審查。記者徐白櫻／攝影
國賓飯店改建案的容積率1142％引發外界關注，高雄市長陳其邁表示，後續還有其他審查程序，會嚴加審查。記者徐白櫻／攝影

台北京華城容積率案延燒至高雄，近日國賓飯店改建案的容積率1142.4％引發外界關注，目前此案依危老條例規定核定容積，尚未取得建照。市長陳其邁表示，樓層高的大樓必須經過都市設計審議委員會、交通影響評估及環境影響評估等程序，針對個案嚴加審查。

國賓飯店改建案引發鄰近住戶不滿，國民黨議員邱于軒也認為，容積是公共財，高雄市原本的容積率就已經很高，有些案子核准下去，容積率動輒超過1千以上，市府一直開放容積、一直蓋大樓，未顧及城市基礎建設能否承載，這次凱米颱風淹水就是最好例子。

陳其邁今早主持市政會議前受訪表示，除依造相關都市計畫對於容積率或建蔽率審查之外，像這種樓層高的大樓，必須經過都市設計審議委員會、交通衝擊評估及環境影響評估等專業機構進行審查，「針對這個個案（國賓），我們會嚴加審查」。

陳其邁進一步表示，都市計畫通盤檢討，會試算在哪些區域、怎樣的條件下容積應該多少，政府也有相關機制，如都更、危老或綠建築等事項也有不同評定標準，會整體看容積率多少，做通盤檢討。

陳強調，不僅只有容積，建蔽率也是一項考量因素，再加上交評、環評及都市設計審議的審查，經過這些審查程序才能取到建照。

容積率 改建案 陳其邁 飯店

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