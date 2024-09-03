墾丁南灣陽傘之亂故態復萌？ 他PO實況照轟：之前取締是笑話

墾丁沙灘陽傘亂象引發爭議，墾丁國家公園管理處上（8）月27日起全面稽查並出動挖土機清除，2天共拆除180頂陽傘，以及開出9張罰單，每張罰1000元，讓沙灘煥然一新、維持原貌。不過，南灣沙灘整頓後不到一周時間，就被網友發現又出現一片「陽傘陣」，怒批「似乎之前的取締就是個笑話」。

一名網友在臉書社團「爆料公社二社」貼出13張照片，寫道「墾丁南灣現狀」，指出在地業者故態復萌「插陽傘佔地為王」，開酸說「似乎之前的取締就是個笑話，果然跟cheap說的一樣，墾管處就是個無能的單位」。

原PO補充，為避免有人懷疑自己PO的照片是舊圖，有附上一張在沙灘上看報紙的照片，讓報紙右上角的日期（中華民國113年9月2日）與沙灘畫面一同入鏡。

貼文一出，不少網友留言，「就拍完照片後，（陽傘）自行復原」、「沒有這樣，怎麼叫『坑定』」、「應該1隻（罰款）1萬，這是明知故犯吧」、「支持連續開罰」、「租一次好像300吧，誰會怕罰錢」、「佔地為王，佔久了，該處沙灘就屬於他的了，跟佔車位一樣，停久了，該車位就變成專屬的」、「還特別去查YOUTUBE直播，角度都不一樣了」、「根本沒心好好再造墾丁」、「這水很深，當地民代沒有涉入其中的話，業者無法如此囂張」、「做個樣子，給媒體拍照，給上層交代而已」、「墾管處，是『肯定不管處』的縮寫嗎？」。

另外還有網友表示，「原本還想說好久沒去墾丁，趁這機會去看看乾淨的海灘，看來可以直接取消行程了」、「在日本是客人付錢以後老闆才搬到定點，差很多吧」、「我去富國島，人家是實木大躺椅，台灣這醜不拉吉的塑膠椅，還自己噴漆寫編號，美學落後50年喔」