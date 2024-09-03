被開單等於做白工 貨櫃車駕駛怨道路設計有問題不該司機承擔

高雄港今年貨櫃裝卸量較去年同期成長，導致小港區沿海路常有貨櫃車回堵，有司機因為要節省塞車時間，開到林園區找路口迴轉再折返北上進入貨櫃碼頭，卻要面臨警方取締。司機說，貨櫃車塞車是道路設計有問題，「被開單等於做白工」，不該由司機承擔。

一名來自北部、不願具名的司機說，8月底他駕駛連結車到高雄港第六、七貨櫃中心載運貨櫃，結果在沿海路塞了快2小時，他不想再繼續陷在車陣中，就從沿海路繼續往南開到中門路，在中門路、大福路口的左轉車道迴轉，不料卻被警方攔下開單。

警方說，貨櫃車違規迴轉可依道路交通管理處罰條例「不依標誌標線號誌指示」處罰，罰金最高1800元。這名司機無奈說，他知道違規就是不對，當下沒有跟警察爭論，趕快簽名收下罰單，「我跑一趟車才2000多元，被開單等於做白工了」，塞車是因為道路設計有問題，政府應該思考如何改善，不該由司機承擔。