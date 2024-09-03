高雄小港沿海路貨櫃車壅塞 司機開往林園迴轉居民怨險象環生

高雄港貨櫃量大增，加上小港區中鋼路、沿海二路、沿海三路、南星路有貨櫃車專用道施工，導致貨櫃車經常大排長龍。林園區中門里居民抱怨，很多貨櫃車司機不想排隊從沿海三路右轉南星路進入貨櫃中心，竟繼續南下開到中門路，再從路口迴轉，往北折返後左轉進入貨櫃中心，司機雖省下時間，居民的交通安全卻備受威脅，抱怨「每天都險象環生」。

林園區中門里長蘇信成說，貨櫃車從小港區沿海三路南下前往貨櫃碼頭中心，必須在南星路排隊右轉，導致沿海三路、南星路經常嚴重塞車，部分貨櫃車司機不想浪費時間，就從沿海路繼續南下行駛數百公尺，到林園區中門路伺機尋找路口迴轉，中門里大安社區的主要聯外道路大利路、大安路經常成為貨櫃車違規迴轉的地方，當地居民出門或返家遇到違規迴轉的貨櫃車，經常覺得心驚膽跳。

市議員李雨庭8月30日接獲陳情，邀集台灣港務公司、高雄市政府交通局、交通部公路局、高雄市警局、林園區公所等單位，前往中門里大安社區會勘。

李雨庭說，沿海路的貨櫃車數量暴增，對中門里交通造成影響，「鄉親都在網路上探討，也到我的服務處陳情」，部分司機受不了排隊走南星路進入貨櫃碼頭要等候半小時以上，就開來大利路、大安路口迴轉，造成交通的危險，很多轎車駕駛、機車騎士都相當擔心，她才找各單位到現地會勘。

李雨庭說，會勘後達成結論，將由港務公司召集運輸公司、海運公司、海關等相關單位，如何改善交、領櫃的時間控制；交通局、公路局也將在路口增設「聯結車禁止迴轉」的路口指示，也會請轄區林園分局派人加強取締貨櫃車違規迴轉。