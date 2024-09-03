凱米風災逾月 高雄山區多處仍路斷

7月底凱米颱風釀高雄山區不少產業道路塌陷、地基淘空，行政院政委兼公共工程會主委陳金德上月上山現勘災後復建，要求各單位收件即審，不過迄今那瑪夏區青山產業道路受阻，桃源區復興、拉芙蘭及高中部落等地多處農路不通，農民生計受影響，有人甚至欲貸款購入小挖土機，自力救濟搶通便道。區公所解釋，多雨影響施工，盼農民體諒。市府說，工務、水利、農業局及原民會皆已積極協助山區搶修、復建。

此次仁武地區也嚴重積淹水，住戶成立臉書社團「仁武人淹水自救會」，建立受災戶反應管道，不滿市長陳其邁治水承諾跳票。水利局表示，虛心採納地方建議並持續雙向溝通，針對仁武嚴重淹水區域擬定拓寬瓶頸段、增高防洪牆、新闢滯洪池等策略，獲中央核定補助11.2億元經費。

政委陳金德前往桃源區勘查災後復建，初估整體重建經費18.43億元，指示跨部會研討荖濃溪及其上游玉穗溪整體治理方案，以保護溪流周邊關鍵交通設施。

桃源區上寶來產業道路大面積崩塌，美秀台住戶及四社部落200公頃的農特產運輸受影響。區公所統計，包含產業道路塌陷、擋土牆以及護坡等工程，初估復建經費近2億元，另外災害搶修工程費達3千萬元，全區逾8成農路受創，幾乎無一處完整。

農民抱怨，凱米颱風已經過了1個月，除北三里復建速度慢之外，南邊美蘭部落往寶來竹林的農路也不通，災害修復效率太慢，情何以堪。

桃源區長杜司偉表示，近日山區常下雨，暴漲溪水讓大型挖土機過不去，小型挖土機搶修速度較慢，施工沒有怠惰，經費也沒有問題。

那瑪夏區長孔賢傑說明，青山產業道路、瑪雅環鄉道路、丘上產業道路及物通往青山段產業道路受損嚴重，災害復建經費上看1億元，農路搶修需要2千萬元左右，搶修工程已經動工。

原民會主委阿布斯說，災後各單位積極協助搶修及復建，依照重要性循序進行，如有族人居住的重要農路會由區公所就近辦理，以提高修復效率。