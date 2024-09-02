屏東廠商進軍澳洲國際食品展 拓展全球商機

屏東縣政府率10家在地廠商，9月2至5日在墨爾本會議中心參加「2024年澳洲國際食品展」；參展產品包含飲品、水產品等多品項，盼拓展屏東物品在全球市場市占率。

屏東縣政府發布新聞稿表示，澳洲國際食品展墨爾本站是大洋洲規模最大的食品展之一，屏東去年參加雪梨站展會，已與澳洲企業建立一定程度聯繫與了解。有鑑於澳洲多元文化及飲食習慣，對亞洲食品接受度高，這次精選10家優質廠商參展。

縣府說，參展者包含健康樂活生醫股份有限公司、屏榮實業股份有限公司、健翔興業股份有限公司、義香食品加工廠、浤良食品股份有限公司、味一食品、屏大生物科技有限公司、青田農業股份有限公司（檸檬大叔）、御田食品有限公司及金利食安科技股份有限公司。

參展廠商展示豐富多元的產品，品項有飲品、水產品、飲用水、芝麻醬、醬油、魚鬆肉鬆、皮蛋鹹蛋、檸檬等加工食品，力求在國際市場上贏得更多訂單。

其中金利食安近期將推出新的飲品「草莓果粒茶」進軍澳洲好市多；青田農業股份有限公司（檸檬大叔）即食沖泡檸檬磚，因多樣口味及便利性，已是屏東地區明星商品；「屏榮實業股份有限公司」以鰻魚養殖起家，成功轉型至白燒鰻及蒲燒鰻等多元水產品加工領域。

縣府提及，墨爾本食品展是屏東今年第3次組團參加國際展覽，為屏東今年國際展覽最後一站。屏東館將全力展現最強實力，期望在4天展會中，能創造亮眼銷售業績，並開啟長期穩定貿易合作關係，讓屏東好物持續發揚光大，展現卓越品質與競爭力。