快訊

央行、政院請國銀高層喝三杯咖啡 結論是「這三類人」更難貸款了

恭喜！40歲愷樂神隱4年 「突曬超音波照」宣布懷孕

五月天為愛而唱！從高雄唱進花蓮4場全免費 14組大咖曝光

屏東廠商進軍澳洲國際食品展 拓展全球商機

中央社／ 屏東縣2日電

屏東縣政府率10家在地廠商，9月2至5日在墨爾本會議中心參加「2024年澳洲國際食品展」；參展產品包含飲品、水產品等多品項，盼拓展屏東物品在全球市場市占率。

屏東縣政府發布新聞稿表示，澳洲國際食品展墨爾本站是大洋洲規模最大的食品展之一，屏東去年參加雪梨站展會，已與澳洲企業建立一定程度聯繫與了解。有鑑於澳洲多元文化及飲食習慣，對亞洲食品接受度高，這次精選10家優質廠商參展。

縣府說，參展者包含健康樂活生醫股份有限公司、屏榮實業股份有限公司、健翔興業股份有限公司、義香食品加工廠、浤良食品股份有限公司、味一食品、屏大生物科技有限公司、青田農業股份有限公司（檸檬大叔）、御田食品有限公司及金利食安科技股份有限公司。

參展廠商展示豐富多元的產品，品項有飲品、水產品、飲用水、芝麻醬、醬油、魚鬆肉鬆、皮蛋鹹蛋、檸檬等加工食品，力求在國際市場上贏得更多訂單。

其中金利食安近期將推出新的飲品「草莓果粒茶」進軍澳洲好市多；青田農業股份有限公司（檸檬大叔）即食沖泡檸檬磚，因多樣口味及便利性，已是屏東地區明星商品；「屏榮實業股份有限公司」以鰻魚養殖起家，成功轉型至白燒鰻及蒲燒鰻等多元水產品加工領域。

縣府提及，墨爾本食品展是屏東今年第3次組團參加國際展覽，為屏東今年國際展覽最後一站。屏東館將全力展現最強實力，期望在4天展會中，能創造亮眼銷售業績，並開啟長期穩定貿易合作關係，讓屏東好物持續發揚光大，展現卓越品質與競爭力。

墨爾本 屏東縣政府 澳洲

延伸閱讀

屏東東隆宮鬼門關舉辦中元普渡總普法會 迎王祭9月底登場

香港財政司長陳茂波率團出訪 赴澳洲招商引資

屏東警方闖紅燈大執法 3天取締1752件、罰款超過300萬元

7月國銀新南向放款跳增352億元 澳洲、新加坡最熱

相關新聞

高雄凱米颱風災民組自救會 批陳其邁承諾跳票…市府回應了

凱米颱風造成高雄仁武地區嚴重積水，當地人長年處在淹水噩夢，有民眾近日組成「仁武人淹水自救會」提供市府意見，更痛批市長陳其...

屏東東隆宮鬼門關舉辦中元普渡總普法會 迎王祭9月底登場

今天是農曆7月30日是「鬼門關」日子，屏東東港東隆宮依循往例於29、30兩日舉行中元普渡「總普」法會，由道長施法誦經超渡...

凱米颱風重創高雄仁武 中央補助排水改善工程11.2億元

凱米颱風帶來豪雨，造成高雄嚴重淹水災情，市府水利局針對仁武嚴重淹水區域擬定各項改善策略，獲中央核定補助總金額達新台幣11...

高雄首創農民職災健檢「3大項目公開」 全市巡迴設站

高雄市農業人口數超過20萬，許多農民因噴灑農藥長期暴露於化學藥劑下，抑或整日固定姿勢務農引起肌肉骨骼傷害，也常發生中暑事...

高捷岡山車站收費首個上班日 市府：尖峰湧人潮順暢

高雄捷運紅線岡山車站（RK1）昨天起正式營運與收費，今天首個上班日，上午尖峰時段人潮湧現，秩序良好順暢；未來早晚尖峰時段...

綠島加油站滲漏導致地下水含苯 整治5年解除列管

台灣中油綠島漁港加油站2018年發生漏油事件，約3700公升汽油滲漏至土壤及地下水，地下水含苯、甲苯、甲基第三丁基醚等化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。