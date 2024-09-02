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雄爭舞鬥街舞大賽9月7日登場 學生組報名踴躍創新高

中央社／ 高雄2日電

高雄市青年局舉辦的「2024雄爭舞鬥國際街舞大賽」，將於7日在高雄流行音樂中心海音館登場；今年學生組報名組數創新高，共計32組。

青年局今天新聞稿說明，「2024雄爭舞鬥國際街舞大賽」排舞賽成人組冠軍獎金最高新台幣18萬元，冠軍隊伍將受邀參加14日由高市運發局主辦的霹靂舞大賽，及FIBA 3x3 Kaohsiung Challenger國際籃球賽擔任表演嘉賓。

另外，去年學生組報名組數29組，今年創新高，共計32組報名。青年局也邀藝人陳漢典帶來3首歌舞同歡。

青年局長張以理表示，雄爭舞鬥街舞大賽讓高雄充滿活力朝氣，還能吸引全國舞林高手齊聚。今年邁入第4屆的舞林盛會，不僅讓年輕人有揮灑的舞台，也希望孕育街舞人才，讓高雄成為台灣街舞之都。

青年局表示，此屆街舞賽事感謝企業贊助，手搖飲品牌「三分春色」與高雄「享通運動用品」提供飲品券、禮品券供民眾抽獎；知名飲料品牌「寶礦力水得」、「伯朗咖啡」、「健酪」也在會場設置攤位，提供參賽者能量補充。

此外，高雄銀行、高雄捷運、高雄市財政局及文化局也全力相挺，共同為扶植高雄街舞文化產業貢獻心力。2024雄爭舞鬥街舞大賽正免費索票中，詳情可至「ACCUPASS活動通」（https://pse.is/65rk5n）查詢。

街舞 青年 高雄市

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