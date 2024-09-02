屏東東隆宮鬼門關舉辦中元普渡總普法會 迎王祭9月底登場

今天是農曆7月30日是「鬼門關」日子，屏東東港東隆宮依循往例於29、30兩日舉行中元普渡「總普」法會，由道長施法誦經超渡，為眾生祈福消災、赦罪解厄。今年正值三年一科的迎王平安祭典，東隆宮也邀請大家9月28日至10月5日一起參與。

東隆宮中元普渡法會由大總理及七角頭執事人員進入法壇膜拜，會場除了擺滿信眾供奉給好兄弟享用的豐盛祭品外，也有東港普渡時獨有的「冰花」，成為在地吸睛的特色。

冰花起源和東港漁業興盛背景有關，結合了漁業的製冰技術，信眾將普渡敬獻的鮮花冰封進冰塊中，既能消暑又增添會場的藝術美感。製造冰花的技巧並不簡單，不是只要把花放入冰凍就好，必須在冰塊快要凝結時將花放入，才能確保冰面透明好看。

東隆宮也會在鎮海公園海邊舉行放水燈，象徵接引海上漂泊的孤魂野鬼，回廟埕享用大餐。晚上七點是普渡的重頭戲「放燄口」儀式，由本科迎王大總理親自灑糖果及現金，民眾攜家帶眷舉著臉盆搶接糖果，並恭送大士爺，整個會場人聲鼎沸十分熱鬧，也為今年的普渡儀式畫上句點。

東隆宮表示，廟方也會舉辦關懷弱勢活動，購買物資發放給需要扶助的家庭。農曆7月是「慈悲月」，不僅只是民俗祭祀，同時也能送溫暖及愛心到社會各角落，讓中元普渡習俗更具意義。