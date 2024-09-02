高雄凱米颱風災民組自救會 批陳其邁承諾跳票…市府回應了
凱米颱風造成高雄仁武地區嚴重積水，當地人長年處在淹水噩夢，有民眾近日組成「仁武人淹水自救會」提供市府意見，更痛批市長陳其邁治水承諾跳票；水利局表示虛心採納地方建議並持續雙向溝通，針對仁武嚴重淹水區域擬定拓寬瓶頸段、增高防洪牆、新闢滯洪池等策略，已獲中央核定補助達11.2億元工程經費。
仁武當地住戶近日成立臉書社團「仁武人淹水自救會」，提供其他淹水受災戶反應管道，內容除了要求市府給當地完整說明，「給我們ㄧ個安居樂業的環境，給我們ㄧ個不淹水的家園」，更直言市長陳其邁6年前曾承諾加強仁武區治水卻跳票，也有灣內里民提問全區域溪流河道的年度清淤計畫、曹公新圳與獅龍溪上游分流工程、八涳橋下河道拓寬、曹公圳東岸過低溢流、數位監控攝影機等議題。
水利局表示，針對本次發生溢淹的曹公新圳嚴重淹水渠段，已爭取八涳橋改建及辦理後勁溪瓶頸段拓寬工程，對於護岸防洪牆高度不足而溢淹部分，將以局部封閉護岸頂部缺口改善；強調「工程保護有其極限，長期目標必須針對流域評估逕流分擔」，透過水道分(疏)洪、新設滯洪池或雨水調節池、基地保水與雨水儲留方式，利用公共設施使其兼具滯洪功能等，提高防洪韌性，減少水患損失。
此外，水利局在仁武地區爭取闢建十九灣滯洪池、竹子門滯洪池、八卦休閒公園滯洪池及慈惠公園滯洪池，進一步提升滯洪容量，經費已獲得中央支持，總計仁武地區核定的應急及治理工程案件補助金額達11.2億元，目前正辦理設計作業中，預計今年完成工程發包，明年陸續完工。而渠道淤積部分，獅龍溪、曹公新圳將再次辦理土方清疏，預估清疏長度約9.7公里，土方約3.38萬噸，機具已進場清疏，預計10月中下旬完成。
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