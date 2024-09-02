高雄凱米颱風災民組自救會 批陳其邁承諾跳票…市府回應了

凱米颱風造成高雄仁武地區嚴重積水，當地人長年處在淹水噩夢，有民眾近日組成「仁武人淹水自救會」提供市府意見，更痛批市長陳其邁治水承諾跳票；水利局表示虛心採納地方建議並持續雙向溝通，針對仁武嚴重淹水區域擬定拓寬瓶頸段、增高防洪牆、新闢滯洪池等策略，已獲中央核定補助達11.2億元工程經費。

仁武當地住戶近日成立臉書社團「仁武人淹水自救會」，提供其他淹水受災戶反應管道，內容除了要求市府給當地完整說明，「給我們ㄧ個安居樂業的環境，給我們ㄧ個不淹水的家園」，更直言市長陳其邁6年前曾承諾加強仁武區治水卻跳票，也有灣內里民提問全區域溪流河道的年度清淤計畫、曹公新圳與獅龍溪上游分流工程、八涳橋下河道拓寬、曹公圳東岸過低溢流、數位監控攝影機等議題。

水利局表示，針對本次發生溢淹的曹公新圳嚴重淹水渠段，已爭取八涳橋改建及辦理後勁溪瓶頸段拓寬工程，對於護岸防洪牆高度不足而溢淹部分，將以局部封閉護岸頂部缺口改善；強調「工程保護有其極限，長期目標必須針對流域評估逕流分擔」，透過水道分(疏)洪、新設滯洪池或雨水調節池、基地保水與雨水儲留方式，利用公共設施使其兼具滯洪功能等，提高防洪韌性，減少水患損失。