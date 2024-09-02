凱米颱風重創高雄仁武 中央補助排水改善工程11.2億元

凱米颱風帶來豪雨，造成高雄嚴重淹水災情，市府水利局針對仁武嚴重淹水區域擬定各項改善策略，獲中央核定補助總金額達新台幣11.2億元，目前辦理設計作業，預計明年陸續完工。

高雄市水利局今天新聞稿表示，針對此次發生溢淹的曹公新圳嚴重淹水渠段，已爭取八涳橋改建及持續辦理後勁溪瓶頸段拓寬工程，以有效降低河道水位。而對於護岸防洪牆高度不足而溢淹部分，將以局部封閉護岸頂部缺口等方式進行改善。

此外，水利局於仁武地區也爭取闢建十九灣滯洪池、竹子門滯洪池、八卦休閒公園滯洪池及慈惠公園滯洪池，進一步提升仁武地區的滯洪容量，以減輕水患問題。

水利局指出，這些排水改善經費已獲得中央支持，總計仁武地區核定的應急及治理工程案件補助金額達11.2億元，目前正辦理設計作業中，水利局預計今年完成各項工程發包，明年將陸續完工。

另外，凱米颱風後造成渠道淤積量增加，經調查仁武地區主要河段獅龍溪、曹公新圳等將再次辦理土方清疏，水利局預估清疏長度約9.7公里，土方約3.38萬噸，目前機具已進場清疏，預計10月中下旬完成。

水利局表示，工程保護有極限，長期目標必須針對流域評估逕流分擔，透過水道分（疏）洪、新設滯洪池或雨 水調節池、基地保水與雨水儲留方式，充分利用公共設施使其兼具滯洪功能等，提高防洪韌性，減少水患損失。