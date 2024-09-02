高雄首創農民職災健檢「3大項目公開」 全市巡迴設站

高雄市農業人口數超過20萬，許多農民因噴灑農藥長期暴露於化學藥劑下，抑或整日固定姿勢務農引起肌肉骨骼傷害，也常發生中暑事件；高市農業局為此在旗山區農會首次舉辦「農民職業災害健檢」，提供肝腎功能的血液檢查、肌肉骨骼健康整體評估和熱傷害(衰竭)預防衛教，未來會在各大農業行政區會巡迴設置健康檢查站點。

高市農業局今年首度攜手小港醫院，今日在旗山區農會辦理「農民職業災害健檢」試辦計畫，共100位旗山區農友參與健檢，首創針對該範圍內農民量身訂做農民職業災害健檢，針對當地農民易發生職災的3個項目，包含血液及肌肉骨骼超音波評、熱傷害(衰竭)預防、農藥危害衛教，提高農業勞動者對職業傷病預防意識。

高雄旗山是香蕉、芭樂、荔枝的生產重鎮，果農除了可能因噴灑農藥而暴露於化學藥劑下造成身體危害，更常見因手部、腰部及腿部長期固定姿勢務農，高重複動作將引起累積性肌肉骨骼傷害，另外熱傷害(衰竭)也是農民重大挑戰，農業局為此訂做專屬健檢項目，包含肝腎功能的血液檢查及肌肉骨骼健康的整體評估檢查以及熱傷害(衰竭)預防。

經營香蕉種植的旗山產銷班班長蘇昆宏說，年輕力壯時還能負荷，隨著年紀增長，肩頸、腰、手臂等病痛陸續出現，加上大部份農民都使用慣行農法，長期接觸農藥害怕毒物累積在體內，因此健檢非常重要，「不要因為平常農產品價格好就不太注重健康，難得有機會去了解身體是否已發出警訊」。