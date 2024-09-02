高捷岡山車站收費首個上班日 市府：尖峰湧人潮順暢

高雄捷運紅線岡山車站（RK1）昨天起正式營運與收費，今天首個上班日，上午尖峰時段人潮湧現，秩序良好順暢；未來早晚尖峰時段，高捷公司也將增加派員加強旅客引導服務。

高雄捷運紅線岡山車站（RK1）試營運通車期間，刷卡免費搭乘活動已於8月31日結束，昨天起正式營運與收費，今天是收費後首個上班、上學日。

高雄市捷運局今天發布新聞稿表示，紅線岡山車站上午通勤尖峰時段搭乘人潮湧現，捷運局派員會同捷運公司增派人力引導旅客搭乘，營運秩序良好順暢。

捷運局說明，為讓捷運岡山車站收費營運順暢，捷運局除透過新聞稿並於臉書（Facebook）等網路社群發布訊息，也視察督導高捷公司順利完成RK1正式收費票價系統參數更新，1日凌晨進行各票種測試均正常，如期上線營運。

捷運局長吳嘉昌表示，位於捷運岡山車站及台鐵岡山站之間站前汽機車停車場，已完工啟用；同時，民眾也可透過跨站天橋串連通行台鐵岡山火車站前後站，方便岡山居民轉乘高雄捷運紅、橘線、環狀輕軌、台鐵及公路客運，串連大岡山地區大眾運輸服務網。

捷運岡山車站平、假日首班車為上午5時55分發車，末班車為午夜12時發車，為方便旅客搭乘順暢，捷運局也要求高捷公司於早晚尖峰時段，增加派員於車站穿堂層閘門處加強搭車旅客引導與服務。