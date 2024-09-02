高雄公車式小黃大社線上路 全市49路線月載逾萬人

為補足高雄市大社區民眾反映部分地區公共運輸服務不足情形，市府交通局規劃公車式小黃T801（大社線），行經大社果菜市場、大社區公所、楠梓火車站等，今天上線營運。

大社區民眾反映部分地區公共運輸服務不足，交通局與大社區公所多次與里民溝通了解需求後，規劃公車式小黃T801（大社線），今天上線營運。

交通局今天發布新聞稿表示，公車式小黃T801（大社線）路線由陽光大地社區行經大社果菜市場、大社區公所、楠梓火車站、建仁醫院至捷運都會公園站，平常日上午7時至下午5時提供服務。

交通局表示，因應各行政區需求，高雄市民國103年起首創公車式小黃服務，先接替公車行駛部分班次、末端路線及營運效率較不佳地區，之後新闢路線服務人口密度較低地區，在替代公車補足服務缺口的同時，進一步降低政府補貼款支出。

公車式小黃上線營運後，累積服務已達34個行政區、總計49條路線，每月服務人數將超過1萬6000人次。

交通局提醒，公車式小黃以計程車服務，車身並標示有此路線編號及名稱，不是以一般公車車輛行駛，若要搭乘一樣要在站牌處等候配合時刻表，看到車輛應招手提醒司機停車，搭乘方式與公車相同。

民眾可下載高雄iBUS APP或至高雄市公車動態資訊網，查詢公車式小黃路線與動態位置。