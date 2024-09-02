高雄大社新增「公車式小黃」 全市49條路線供萬人搭乘

為解決高雄偏鄉地區公共運輸不足困境，高市府10年前首創「公車式小黃」，以計程車模式逐步取代公車，目前偏鄉地區覆蓋率已至100%，其中高雄大社區因民眾仍反應公共運輸量不足，交通局再增公車式小黃T801(大社線)路線，今日正式營運，總計49條路線，每月服務人數將超過1.6萬人次。

為解決偏鄉地區公共運輸涵蓋率不足，彌補公車服務缺口，高雄市交通局103年起首創公車式小黃服務，在居住人口密度較低之地區，逐步闢駛48條公車式小黃路線，並於美濃、杉林、六龜及內門提供幸福共享高雄GO服務，讓公共運輸於偏鄉地區覆蓋率提升至100%，也在替代公車補足服務缺口的同時，降低政府補貼款的支出。

但高雄大社區仍有在地反映公共運輸不足，交通局與大社區公所，多次與里民溝通需求後，規劃公車式小黃T801(大社線)，由陽光大地社區行經大社果菜市場、大社區公所、楠梓火車站、建仁醫院至捷運都會公園站，平常日7時至17時提供服務，今日上線營運，因此該服務已達34個行政區，總計49條路線，每月服務人數將超過16000人次。