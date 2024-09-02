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5年花2700萬改善 綠島漁港加油站解除污染場址列管

中央社／ 台東縣2日電

綠島漁港加油站地下水總石油碳氫化合物曾超標，2018年公告為污染整治場址，台灣中油公司經5年花2700萬改善，今年7月台東縣環保局驗證通過，解除污染整治、控制場址及污染管制區域列管。

台東縣政府今天發布訊息表示，台灣中油股份有限公司所屬綠島漁港加油站，不僅提供當地燃料，也對支持觀光經濟及基礎建設貢獻良多，在便利公眾生活、保障能源安全與支持未來能源轉型等方面，都具有重要意義。

地下形式的儲油槽若發生洩漏，土壤及地下水受污染時較不易察覺，但縣府每年嚴格把關加油站業者定期監測申報並落實自主管理，同時透過專家學者嚴格審查管理成效，針對目前污染潛勢區現況研訂相關防治對策，有效預防土壤及地下水遭受污染，確保土地永續利用，共同維護土壤及地下水品質。

台東縣環保局指出，中油公司於2018年通報汽油洩漏，隨即啟動緊急應變調查污染情形，經查證屬實，於2018年10月11日公告為地下水污染控制場址及地下水污染管制區，並於同年12月25日由環境部環境管理署（改制前為行政院環境保護署）公告為地下水污染整治場址。

為改善污染情況，環保局要求中油公司提出整治計畫進行改善，並於整治期間定期邀集專家學者召開會議，督促改善及預防二次污染，在環保局嚴格監督下，中油公司依核定污染改善期程完成改善工作，並經驗證合格，整個改善過程歷時5年，總整治費用約新台幣2700萬元。

環保局呼籲，環境恢復原來樣貌，須耗費大量時間、人力與金錢，污染問題如果不及時處理，可能會擴散並加深影響範圍，甚至危害環境與人類健康，因此提醒事業單位應增強預防意識，預防勝於整治，共同維護台東好山好水，以確保這片土地資源永續利用。

中油 地下水 環保局

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