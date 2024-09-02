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凱米颱風過1個月路還不通 桃源農想買「小乖乖」自救

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
凱米颱風重創山區道路，桃源區美蘭部落通往寶來竹林農路仍被土石阻斷交通，農民無法工作心急如焚。圖／讀者提供
凱米颱風重創山區道路，桃源區美蘭部落通往寶來竹林農路仍被土石阻斷交通，農民無法工作心急如焚。圖／讀者提供

凱米颱風7月重創高雄，那瑪夏、桃源兩區不少產業道路塌陷或地基淘空，颱風離去一個多月仍有多處交通中斷，農民無法工作喊苦，有人準備貸款自購小乖乖（小型挖土機），自力救濟搶通便道。桃源區公所表示，緊急搶修工程陸續展開，近日山區仍多雨，溪水暴漲不利大型挖土機橫渡，吊橋又僅容小型挖土機通行，廠商已經加速施工，盼農民體諒。

凱米颱風夾帶豪雨，荖濃溪溪水暴漲，桃源區上寶來產業道路大面積崩塌，美秀台住戶及四社部落聯絡道200公頃的農特產運輸受影響。區公所統計，包含產業道路塌陷、擋土牆及護坡等項復建工程，初估經費近2億元，另災害搶修工程費達3千萬元，全區逾八成農路都因豪雨受創，幾乎無一處完整。

復興、拉芙蘭及高中部落等地仍有多處農路不通，農民生計受影響。農民說，凱米颱風已經過了一個月，北三里復健速度緩慢，南邊的美蘭部落往寶來竹林的農路也還不通，災害修復效率太慢，農民情何以堪。

區長杜司偉表示，此次颱風雨量更勝莫拉克風災，近日山區常下雨，暴漲溪水無法施設涵管讓大型挖土機通行，吊橋僅負重800至1千公斤，大型挖土機過不去，小型挖土機搶修速度比較慢。

「莫拉克風災農路修復花費近1年時間，這次搶修速度已經快很多！」杜司偉說，公所先從民生用水農路、主要運輸作物農路逐步搶通，施工沒有怠慢。

此外，旗山溪上游那瑪夏區聯外道路台29線多處路段受阻。區長孔賢傑說，青山產業道路、瑪雅環鄉道路、丘上產業道路及物通往青山段產業道路受損嚴重，災害復健經費上看1億元，農路搶修經費也需要2千萬元左右。

行政院政委陳金德上月相關部會前往桃源區現勘災後復建，初估整體重建經費高達18.43億元，已要求各單位收件即審，確保工程施作與經費同步到位。

桃源區因凱米颱風受損嚴重，行政院政委陳金德上月相關部會前往現勘災後復建，整體經費初估約需18.43億元。圖／行政院南服中心提供
桃源區因凱米颱風受損嚴重，行政院政委陳金德上月相關部會前往現勘災後復建，整體經費初估約需18.43億元。圖／行政院南服中心提供
桃源區產業道路受損嚴重，整體重建經費龐大。圖／行政院南服中心提供
桃源區產業道路受損嚴重，整體重建經費龐大。圖／行政院南服中心提供
凱米颱風重創山區道路，桃源區美蘭部落通往寶來竹林農路尚未搶通，農民無法工作心急如焚。圖／讀者提供
凱米颱風重創山區道路，桃源區美蘭部落通往寶來竹林農路尚未搶通，農民無法工作心急如焚。圖／讀者提供

凱米颱風 桃源 農民

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