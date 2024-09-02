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屏東警方闖紅燈大執法 3天取締1752件、罰款超過300萬元

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣「闖紅燈」專案取締行動，警方3天取締違規案件1752件，罰款超過300萬元。圖／警方提供
屏東縣「闖紅燈」專案取締行動，警方3天取締違規案件1752件，罰款超過300萬元。圖／警方提供

屏東縣警察局8月28日至30日實施「闖紅燈」專案取締行動，3天就取締了違規案件1752件，罰款超過300萬元，屏東市、東港鎮、潮州鎮取締數分居前3名。警方表示，希望透過嚴格取締增強駕駛人遵守交通規則意識，減少路口交通事故的發生及傷亡。

根據屏東縣政府警察局統計，專案期間共取締違規案件1752件，相較去年同期取締件數增加1473件。此外，今年1至8月，屏東縣共發生闖紅燈交通事故465件，導致4人死亡、460人受傷，與去年同期相比，事故件數減少74件，死亡人數減少1人，受傷人數減少75人。

這次闖紅燈取締專案件數前5名的鄉鎮市分別為，屏東市735件、東港鎮230件、潮州鎮146件、內埔鄉112件、佳冬鄉81件，機車罰款1800元以上，汽車罰款2700元以上，總計罰款超過300萬元。

警方呼籲，民眾應遵守交通規則，不要因一時僥倖或貪圖方便忽視他人安全；警方將持續宣導交通規則及安全觀念，並針對惡性違規嚴格執法，營造安全的路口通行環境。

交通事故 屏東縣政府 罰款

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