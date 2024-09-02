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高雄國賓容積率1142％惹議 市府：符合危老

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄國賓飯店改建案的容積率達1142%，周遭住戶與藍營議員質疑市府認定符合危老加速重建條例，且給予容積獎勵不合理。記者徐白櫻／攝影
高雄國賓飯店改建案的容積率達1142%，周遭住戶與藍營議員質疑市府認定符合危老加速重建條例，且給予容積獎勵不合理。記者徐白櫻／攝影

台北京華城案的容積率受關注，高雄國賓飯店改建案被指容積率1142%，鄰近住戶質疑危老獎勵不合理，施工恐影響河岸景觀、周邊住戶的景觀權益與通風採光，增加交通衝擊與施工時鄰房損傷機率，籲高市府公開危老結構安全性能評估報告書。市府說，此案沒有額外獨創任何容積獎勵，另報告書不涉營業秘密部分已提供住戶知悉。

國賓飯店已歇業，未來擬建58層（231公尺）及52層（209.4公尺）大樓，住戶共550戶。都發局說明，國賓飯店的都市計畫土地使用分區是第五種商業區，1993年高雄市實施容積率管制實施，即訂定法定容積為840%，再加依法取得危老重建獎勵36%，實設容積達1142.4%。

住戶代表昨到市議會陳情，國賓2020年剛通過結構安全評估，去年1月31日才熄燈停業，不解何以突然變成危樓，藉此拿到容積獎勵。此外，開發單位在環評說明書未提出原國賓飯店結構安全評估報告書，呼籲市府提供外界檢視。

「感覺市府跟財團站在一起，沒有站在民眾立場！」議員邱于軒抱怨，高市原本的容積率就已經很高，加上危老之後更高，市府一直開放容積、一直蓋大樓，未顧及城市基礎建設能否承載。

都發局強調，此案沒有申請容積移轉或增額容積，也沒有獨創任何容積獎勵項目。建管處說，結構初評結果是委託台北市結構技師公會評估，認定原有建物現況風險值大於45未達耐震最低等級，符合危老加速重建條例適用範圍。

住戶 容積率 飯店

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