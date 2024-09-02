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屏東文創商品 文博會一掃而空

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
參展文博會的屏東館文創區獲專業買家、民眾青睞，佳評如潮，買氣紅不讓，創下亮眼成績。 圖／屏東縣政府文化處提供
參展文博會的屏東館文創區獲專業買家、民眾青睞，佳評如潮，買氣紅不讓，創下亮眼成績。 圖／屏東縣政府文化處提供

台灣文博會今年設在台南舉辦，最後周末人潮炸裂，參展的屏東館文創區連日來買氣紅不讓，屏東館由屏東縣府攜手十餘家文創品牌業者參展，規畫「佳屏如潮-文創區」，陳列各種屏東意象文創商品，包括「檸檬大叔」、「芒果好吃」與巧克力品牌等，傳遞屏東文化特色與創意力，吸引民眾的目光，還有企業買家詢問熱烈。

工作人員形容現場人潮踴躍，像是口感獨特芒果飲品幾乎每天補貨，一上架就被一掃而空；「多麥綠烘焙點子」的沙琪瑪、「南國紅逗」紅豆糖等也同樣熱銷。

文化處表示，縣府近年積極扶植文創產業，每年透過文創徵選輔導計畫，邀請國內知名業師輔導、培育，並透過設計改造、線上線下行銷整合，深化品牌能量，展現南國獨樹一格文化品味。

除參展文博會，去年帶領屏東文創好物首度前進日本東京禮品展，在日本市場嶄露頭角，獲得好評。今年9月將再次赴日本大阪參展。文創「屏東隊」在國內外參展，展現實力，期望將屏東多元的文化與品牌力傳送到台灣各地，甚至輸出至海外與全球，讓世界看見屏東文創力。

文化處表示，今年邁入第5年「屏東西」城市文創品牌拓銷計畫，辦理徵選中至9月6日截止收件，歡迎設籍屏東的文化創意、工藝、設計業者，或近3年曾獲經濟部中小企業處小型企業創新研發計畫（SBIR）補助者踴躍投件參與，推升品牌能見度。

品牌 屏東縣 文創產業

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