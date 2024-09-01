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昇恆昌辦百人博狀元大賽「狀元王」獲iPhone16手機

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
昇恆昌金湖廣場今年首度舉辦「百人博狀元賽」，活動時間還沒到，就有不少民眾到場準備入場。記者蔡家蓁／攝影
昇恆昌金湖廣場今年首度舉辦「百人博狀元賽」，活動時間還沒到，就有不少民眾到場準備入場。記者蔡家蓁／攝影

為了迎接即將到來的中秋佳節，昇恆昌金湖廣場今年首度結合傳統與創新，今天下午舉辦「百人博狀元賽」，經過將近半小時的廝殺，最後由家住金湖鎮的蔡姓男子博到「狀元王」，贏得最新的iPhone16手機，羨煞旁人。

今天下午2時「百人博狀元賽」在金湖廣場熱鬧登場，今年是首度舉辦，並於日前開放網路報名，結果反應熱烈，100個名額瞬間秒殺，今天不到2點，現場就擠滿參加的民眾與親友團，熱鬧滾滾。金湖鎮長陳文顧、金湖鎮代表會主席蔡乃靖等人都到場同樂。

　現場共分10桌，「發啊！」只見參賽民眾都相當激動，每個人丟骰子，都丟的很認真，還伴隨則「語助詞」，現場氣氛相當High，不少首次參賽的人都覺得很新鮮，一玩再玩，欲罷不能！

各桌經過將近半小時的比拼，最終選出桌狀元，再一起參加總決賽，以擲骰比拚選出狀元；最後由來自金湖鎮的蔡姓男子以2次「五子登科」奪下「狀元王」，贏得最新款的iPhone16，據了解，主辦單位將等手機上市後，再通知他來領回。

蔡男表示，要把這支最新的手機上繳給太太當禮物，「安太座」的表現，讓在場擔任啦啦隊的老婆超開心，不少民眾也誇他滿滿的「求生欲」，相當聰明。

一年一度的博狀元，是金門的年度盛事，今天活動不僅主持人及工作人員換上古裝，增添傳統節慶氛圍，金湖廣場於9月14日至9月17日也將響應「2024金門中秋博狀元餅活動」，凡在店內消費滿3000元以上的顧客，即可參與博餅遊戲，期待與民眾一起度過充滿創新與互動的中秋節

博狀元餅俗稱「博餅」，以擲骰子方式進行，是盛行於閩南地區特有的民俗文化活動，相傳是出生金門洪門港(后豐港)的鄭成功營中大將洪旭，在鄭成功領軍進攻金陵時，為穩定留守廈門的官兵軍心，撫慰思鄉情緒，發明博狀元餅遊戲，讓官兵在中秋節玩上一把，後在廈門、泉州、金門等地流傳，成為中秋佳節應景的民俗娛樂活動。

昇恆昌金湖廣場今年首度舉辦「百人博狀元賽」，金湖鎮長陳文顧（右四）金湖鎮代表會主席蔡乃靖（左四）等人到場與民同樂。記者蔡家蓁／攝影
昇恆昌金湖廣場今年首度舉辦「百人博狀元賽」，金湖鎮長陳文顧（右四）金湖鎮代表會主席蔡乃靖（左四）等人到場與民同樂。記者蔡家蓁／攝影
昇恆昌金湖廣場今年首度舉辦「百人博狀元賽」，金湖鎮長陳文顧特別跟大家說明博餅的緣由。記者蔡家蓁／攝影
昇恆昌金湖廣場今年首度舉辦「百人博狀元賽」，金湖鎮長陳文顧特別跟大家說明博餅的緣由。記者蔡家蓁／攝影
昇恆昌金湖廣場今年首度舉辦「百人博狀元賽」，金湖鎮長陳文顧（左三）金湖鎮代表會主席蔡乃靖（左二）等人一起敲響鑼，代表正式開博。記者蔡家蓁／攝影
昇恆昌金湖廣場今年首度舉辦「百人博狀元賽」，金湖鎮長陳文顧（左三）金湖鎮代表會主席蔡乃靖（左二）等人一起敲響鑼，代表正式開博。記者蔡家蓁／攝影
昇恆昌金湖廣場今年首度舉辦「百人博狀元賽」，大小朋友玩得超開心。記者蔡家蓁／攝影
昇恆昌金湖廣場今年首度舉辦「百人博狀元賽」，大小朋友玩得超開心。記者蔡家蓁／攝影
昇恆昌金湖廣場今年首度舉辦「百人博狀元賽」，經過將近半小時的廝殺，最後由家住金湖鎮的蔡姓男子（右三）博到「狀元王」，贏得最新的iPhone16手機。圖／民眾提供
昇恆昌金湖廣場今年首度舉辦「百人博狀元賽」，經過將近半小時的廝殺，最後由家住金湖鎮的蔡姓男子（右三）博到「狀元王」，贏得最新的iPhone16手機。圖／民眾提供

中秋節 鄭成功 金門

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