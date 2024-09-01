高雄國賓飯店改建容積率達1142％ 住戶籲公開評估報告

台北京華城案的容積率受關注，高雄國賓飯店改建案被指容積率1142％，鄰近住戶質疑危老獎勵不合理，施工恐影響河岸景觀與周邊住戶的景觀權益與通風採光，增加交通衝擊與施工時鄰房損傷機率，籲高市府公開結構安全性能評估報告書。市府說，此案沒有額外獨創任何容積獎勵項目，報告書不涉營業秘密部分已提供住戶申請，危老獎勵依法辦理。

國賓飯店已歇業，未來擬建58層 （231公尺）及52層 （209.4公尺）大樓，住戶共550戶。都發局說明，國賓飯店的都市計畫土地使用分區是第五種商業區，1993年高雄市實施容積率管制實施時，即訂定法定容積為840％，再加上2022年7月18日，依法取得的危老重建獎勵36％，實設容積達1142.4％。

住戶代表今赴議會向議員邱于軒陳情指出，國賓2020年剛通過結構安全評估，去年1月31日才熄燈停業，不解何以突然變成危樓，且獲得容積獎勵。此外，開發單位在環評說明書未提出結構安全評估報告書，呼籲市府提供報告書資訊給外界檢視。

邱于軒說，國賓案僅委由台北市結構技師公會1名技師鑑定為危老建築不夠嚴謹，應採委員會制度進行鑑定討論，更無法接受她要求調閱內容竟被市府以智慧財產權回絕；預定地位在土壤液化潛勢區，超高容積率恐有安全疑慮。

「感覺市府跟財團站在一起，沒有站在民眾立場出發！」邱于軒抱怨，高雄市原本的容積率就已經很高，有些案子核准下去變成上千容積率，市府一直開放容積、一直蓋大樓，未顧及城市基礎建設能否承載，這次凱米颱風淹水就是最好例子；容積是公共財，沒道理鑑定報告不能公開 。

都發局強調，國賓飯店依法提出申請，市府依照危老重建改建條例核定容積，尚須經過都市設計審議，交通影響評估及環境影響評估等法定程序；此案沒有申請容積移轉或增額容積，也沒有額外獨創任何的容積獎勵項目，層層把關。