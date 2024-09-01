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馬祖傳統慶中秋儀式 鐵板燒塔節22日登場

中央社／ 連江縣1日電

113年馬祖秋慶「鐵板燒塔節」將於22日登場，參與民眾可走進舊名鐵板的仁愛村，參與書寫除穢卡、燒塔、搓白丸等傳承百年的傳統中秋習俗。

根據馬祖國家風景區管理處官方網站資訊，「燒塔」已有百年以上歷史，目前全台僅存於仁愛村，每年依舊持續燒塔傳統。過去為每年中秋節將不用之廢棄物燒毀，表示惜福、尊敬，並有除舊送厄之意。近年則設計「除穢卡」，讓民眾寫下恐懼，並透過塔的燃燒而遠離。

連江縣政府文化處日前發布公告，鐵板燒塔節將於22日舉行，重點的除穢卡將從當日下午1時起開放領取與撰寫，而於當晚7時起的燒塔儀式中，先由在地馬祖戲劇團以行動劇開場，再於全場齊跳瓦塔舞中點燃烈火，讓諸事不順隨著除穢卡一起被燃燒殆盡。

除除穢卡外，同日下午2時起，參與民眾可與村內長者一起製作馬祖傳統甜品「搓白丸」，3時30分起登場的創意踩街競演，參與隊伍需發揮創意打扮，並穿梭於鐵板的大街上。此外，當天還有牽罟漁法體驗、美食園遊會、走讀導覽等多元配套活動。

鐵板社區發展協會理事長李金梅透過公告表示，踩街活動中，將與社協夥伴重現馬祖女兒回娘家古禮，提著盛有壽麵、甜餅、豬肉、年糕等具有祝福意義禮品，壽麵需用紅紙套封住麵線，象徵期盼娘家至親們均能長壽。

連江縣政府文化處長吳曉雲透過公告指出，今年鐵板燒塔節將以團圓、豐收、沙灘派對為主題，邀請鄉親及遊客在鐵板沙灘，一起跳瓦塔舞、一起燒塔，坐在沙灘上觀賞璀燦的煙火秀，以及近距離觀賞精彩的晚會表演。

中秋節 沙灘 馬祖

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