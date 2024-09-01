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屏東文創驚豔文博會 架上商品搶購一空

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
台南文博會最後周末人潮炸裂，參展屏東館文創區連日來買氣紅不讓，獲許多專業買家及民眾青睞，創下「佳評如潮」的亮眼成績。圖／屏東縣政府提供
台南文博會最後周末人潮炸裂，參展屏東館文創區連日來買氣紅不讓，獲許多專業買家及民眾青睞，創下「佳評如潮」的亮眼成績。圖／屏東縣政府提供

台南文博會最後周末人潮炸裂，參展屏東館文創區連日來買氣紅不讓，獲許多專業買家及民眾青睞，創下「佳評如潮」的亮眼成績。

此次文博會屏東館由屏東縣政府攜手10餘家文創品牌業者參展，特別規畫 「佳屏如潮-文創區」，架上陳列的各式各樣屏東意象文創商品，包括「檸檬大叔」、「芒果好吃」與巧克力品牌等，每款商品外觀包裝設計精巧，透過多元的商品傳遞出屏東的文化特色與創意力，不但吸引不少民眾的目光，有些企業買家詢問熱烈。

工作人員形容現場人潮踴躍，有些商品幾乎每天補貨，一上架就被一掃而空，多麥綠烘焙點子的沙琪瑪、南國紅逗紅豆糖等也同樣熱銷。

文化處表示，縣府近年積極扶植文創產業，每年透過文創徵選輔導計畫，邀請國內知名業師輔導、培育，並透過設計改造、線上線下行銷整合，深化品牌能量，展現南國獨樹一格文化品味。

除了參展文博會，去年也帶領屏東文創好物首度前進日本東京禮品展，在日本市場嶄露頭角，獲得好評。今年9月將再次到日本大阪參展，期望將屏東多元的文化及品牌力傳送到台灣各地，甚至輸出至海外與全球，讓世界看見屏東文創實力。

品牌 屏東縣政府 文創產業

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