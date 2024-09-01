明霸克露橋便道通行時間 調整為凌晨5時至晚間10時

南橫公路明霸克露橋受颱風凱米影響受損，南區養護工程分局上個月完成河床便道，恢復高雄桃源區復興等3里聯外交通，考量居民日常需求，2日起調整通行時間為每天凌晨5時至晚間10時。

公路局南區養護工程分局發布新聞稿指出，台20線明霸克露橋路段因颱風影響中斷，8月6日上午7時完成第2階段河床維生便道並提供車輛改道通行，目前便道路基路堤回填作業暫告一段落，持續辦理砌大石塊方式保護便道作業，提升便道抗災能力。

考量當地後山部落居民上班、上學、就醫、採買及農特產運輸等日常生活進出需求，依現況適時調整便道交通管制措施，將從2日起開放通行時間調整為每天凌晨5時至晚間10時，若現場施工將採單線雙向通行，其餘時段暫不開放通行。

南區養護工程分局提醒，便道限5噸以下車輛通行，禁止行人徒步、自行車及甲（乙）類大客車通行，通行時請將車窗搖下，注意現場鳴笛警示，若遇雨天或河床便道有危險之虞，將管制以維護通行安全。

南區養護工程分局指出，明霸克露鋼便橋受損修復工作，預計10月15日前修復完成；另外，考量南橫公路台20臨105線梅山口至向陽段為持續辦理路基加固及清理等作業，暫不開放通行。