快訊

一票人「沒看房就買」 內行人曝搶房現況：慢一點就沒了

馬鈴薯、小黃瓜、蘋果，放冰箱還是室溫保存？最佳指南一次看

全台最美旅宿！墾丁「W-Villa」突熄燈 粉絲滿滿不捨

屏東東港迎王平安祭典 外語諮詢「說英語嘜也通」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
3年1科的東港迎王平安祭典，9月28日起展開8天7夜的祭典科儀，屏東縣府培訓國際志工提供英語諮詢，今在東隆宮舉辦文化走讀志工培訓課程，期志工運用外語專業協助國際旅客。圖／屏東縣政府提供
3年1科的東港迎王平安祭典，9月28日起展開8天7夜的祭典科儀，屏東縣府培訓國際志工提供英語諮詢，今在東隆宮舉辦文化走讀志工培訓課程，期志工運用外語專業協助國際旅客。圖／屏東縣政府提供

三年一科的東港迎王平安祭典，9月28日起展開8天7夜的祭典科儀，為讓國際友人體驗國家級的無形文化資產，屏東縣政府將在東港迎王祭典期間設立外語服務台，縣府的國際志工提供英語諮詢服務，今在東隆宮舉辦「2024屏東迎王平安祭典」文化走讀志工培訓課程，期志工運用外語專業協助國際旅客。

縣府傳播暨國際事務處處長鄞鳳蘭說，屏東迎王文化走讀培訓課程推出，就引起不少回響，報名者有英、日導遊、退休英語老師等，外語程度很優異，但傳承百年的迎王祭典遵循古禮，科儀嚴謹繁複，專有名詞繁多，如三年一科、代天巡狩的五位千歲爺及東隆宮主祀溫王爺與中軍府、身穿七種不同顏色轎班服的「七角頭」等名稱，在翻譯上有其難度，縣府特別邀請同為東港人的聯合大學語言中心教師王思涵授課，由東隆宮提供教材，讓國際志工熟稔迎王平安祭典的儀式與文化。

傳播處表示，本次課程以雙語方式培訓，除著重傳達迎王平安祭典文化內涵外，特別安排學員現場實境走讀環節，感受百年傳統祭典文化，讓學員對東港迎王有更深入的了解，也藉此提升學員雙語導覽解說經驗，期盼學員將屏東迎王的精神介紹給更多人認識，成為屏東接軌國際的重要推手。

傳播處表示，每三年一科的東港迎王到來時，全鎮居民總動員，許多出外打拚的學子與鄉親也會返鄉幫忙，不僅是東港人的盛事，更是世界級資產，縣府將在東隆宮廣場旁設立外語諮詢服務台，9月28日起8天7夜的祭典期間，國際志工輪班支援，提供外國友人相關的諮詢服務，歡迎民眾多加利用。

3年1科的東港迎王平安祭典，9月28日起展開8天7夜的祭典科儀，屏東縣府培訓國際志工提供英語諮詢，今在東隆宮舉辦文化走讀志工培訓課程，期志工運用外語專業協助國際旅客。圖／屏東縣政府提供
3年1科的東港迎王平安祭典，9月28日起展開8天7夜的祭典科儀，屏東縣府培訓國際志工提供英語諮詢，今在東隆宮舉辦文化走讀志工培訓課程，期志工運用外語專業協助國際旅客。圖／屏東縣政府提供
3年1科的東港迎王平安祭典，9月28日起展開8天7夜的祭典科儀，屏東縣府培訓國際志工提供英語諮詢，今在東隆宮舉辦文化走讀志工培訓課程，期志工運用外語專業協助國際旅客。圖／屏東縣政府提供
3年1科的東港迎王平安祭典，9月28日起展開8天7夜的祭典科儀，屏東縣府培訓國際志工提供英語諮詢，今在東隆宮舉辦文化走讀志工培訓課程，期志工運用外語專業協助國際旅客。圖／屏東縣政府提供
3年1科的東港迎王平安祭典，9月28日起展開8天7夜的祭典科儀，屏東縣府培訓國際志工提供英語諮詢，今在東隆宮舉辦文化走讀志工培訓課程，期志工運用外語專業協助國際旅客。圖／屏東縣政府提供
3年1科的東港迎王平安祭典，9月28日起展開8天7夜的祭典科儀，屏東縣府培訓國際志工提供英語諮詢，今在東隆宮舉辦文化走讀志工培訓課程，期志工運用外語專業協助國際旅客。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 東港 迎王

延伸閱讀

2024南國漫讀節開幕／周春米、宅女小紅、娘娘幽默對談 熱鬧開場

南國漫讀節屏東登場 網紅KOL娘娘、作家宅女小紅打頭陣

屏東角頭「鴨頭」9月4日告別式 警方出動200警力防幫派火拚

屏東角頭「鴨頭」告別式 米塔排列長200公尺如黑部立山雪壁

相關新聞

下一步與正國會合作六都市長選舉？ 湧言會這樣說

民進黨湧言會走過「滅系」考驗，近日反成黨內各派系爭取的合作的對象，今年5月湧言結盟正國會，順利拿下高雄市黨部主委寶座，下...

高雄TPASS周年抽獎「大阪機票」沒人領 交通局緊急找人

TPASS通勤月票上線周年，高市交通局為此舉辦購買高雄市399、南高屏999 TPASS月票抽獎活動，但日前抽出中獎者後...

屏東分署法拍會 小琉球麻花捲57折、魚塭地降價千萬

法務部行政執行署屏東分署9月3日辦理「123拍賣會」，最吸睛就是小琉球麻花捲，適合作中秋節烤肉解膩甜點。麻花捲市價一包7...

號誌設不斷電系統 高市今年目標10％

高雄近年頻因停電造成路口號誌失靈，交通大亂引發民怨，交通局2年前開始在大型路口設置不斷電系統，遇停電可維持4小時電力讓號...

高雄輕軌迎開學 站點塞爆如跨年

高雄輕軌成圓後，沿線18所學校搭乘的學生愈來愈多，前天開學日放學時段，許多站點塞爆，人潮排到斑馬線及周邊道路，險象環生，...

高雄國賓容積率破千！蔡正元質疑北市案是政治迫害 高市府釋疑

北市京華城案延燒，前立委蔡正元認為高雄國賓飯店都更容積率1142％未遭偵辦，「明顯是政治追殺」，高市議員邱于軒也質疑容積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。