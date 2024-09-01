屏東東港迎王平安祭典 外語諮詢「說英語嘜也通」

三年一科的東港迎王平安祭典，9月28日起展開8天7夜的祭典科儀，為讓國際友人體驗國家級的無形文化資產，屏東縣政府將在東港迎王祭典期間設立外語服務台，縣府的國際志工提供英語諮詢服務，今在東隆宮舉辦「2024屏東迎王平安祭典」文化走讀志工培訓課程，期志工運用外語專業協助國際旅客。

縣府傳播暨國際事務處處長鄞鳳蘭說，屏東迎王文化走讀培訓課程推出，就引起不少回響，報名者有英、日導遊、退休英語老師等，外語程度很優異，但傳承百年的迎王祭典遵循古禮，科儀嚴謹繁複，專有名詞繁多，如三年一科、代天巡狩的五位千歲爺及東隆宮主祀溫王爺與中軍府、身穿七種不同顏色轎班服的「七角頭」等名稱，在翻譯上有其難度，縣府特別邀請同為東港人的聯合大學語言中心教師王思涵授課，由東隆宮提供教材，讓國際志工熟稔迎王平安祭典的儀式與文化。

傳播處表示，本次課程以雙語方式培訓，除著重傳達迎王平安祭典文化內涵外，特別安排學員現場實境走讀環節，感受百年傳統祭典文化，讓學員對東港迎王有更深入的了解，也藉此提升學員雙語導覽解說經驗，期盼學員將屏東迎王的精神介紹給更多人認識，成為屏東接軌國際的重要推手。