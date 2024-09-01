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下一步與正國會合作六都市長選舉？ 湧言會這樣說

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨湧言會今天在高雄召開共識營，全台80位議員、幹部參加。圖／湧言會提供
民進黨湧言會今天在高雄召開共識營，全台80位議員、幹部參加。圖／湧言會提供

民進黨湧言會走過「滅系」考驗，近日反成黨內各派系爭取的合作的對象，今年5月湧言結盟正國會，順利拿下高雄市黨部主委寶座，下屆高雄市長尚未有人選，外界傳聞可能支持正國會市長人選林岱樺，甚至台南市長選舉也不無合作空間，正國會與湧言會兩大派系在2026年選舉的合縱連橫，耐人尋味。

民進黨2026高市黨部主委改選，正國會議員陳慧文獨立參選，遭正國會切割，正國會全力支持另名議員黃文益，最後黃也順利當選。

2026高雄市長選舉，林岱樺，賴瑞隆、邱議瑩、許智傑及許銘春爭取提名，湧言會在高雄僅黃捷一席立委，目前無人表態爭取提名。據了解，高雄已表態5名候選人中，林岱樺民調數字高，林佳龍私下尋求前立委趙天麟支持。對此，趙天麟說，目前談未來市長選舉是否合作還言之過早，湧言會是否推人也尚未決定。

湧言會議員指出，高雄未來是否推人參選高雄市長仍是未知數，但若真的不推人，若要在初選階段合作的話，要看候選人所提的參選政見而定，畢竟「一局歸一局 」，並非上次合作就代表下次也合作，可以確定的是，下次市長選舉，湧言一定會扮演重要關鍵力量，不會缺席。

除高雄市長外，台南立委陳亭妃、林俊憲表態爭取台南市長提名，正國會立委王定宇尚未鬆口。在陳亭妃退出正國會，外傳若林俊憲民調拚不過陳亭妃，正國會不排除支持王定宇出線，此消息未被正國會證實。地方人士也抱持保留態度，畢竟距離2026年還有一段時日，未來局勢恐怕還會有許多變化。

正國會

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