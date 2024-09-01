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高雄TPASS周年抽獎「大阪機票」沒人領 交通局緊急找人

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
交通局推出包括南高屏999TPASS月票一年份、半年份，高雄市399TPASS月票以及全家、全聯、家樂福電子禮券等獎項，最大獎項是「長榮航空高雄-大阪來回機票」。圖／高雄市交通局提供
交通局推出包括南高屏999TPASS月票一年份、半年份，高雄市399TPASS月票以及全家、全聯、家樂福電子禮券等獎項，最大獎項是「長榮航空高雄-大阪來回機票」。圖／高雄市交通局提供

TPASS通勤月票上線周年，高市交通局為此舉辦購買高雄市399、南高屏999 TPASS月票抽獎活動，但日前抽出中獎者後，最大獎價值2萬5千元的「長榮航空高雄-大阪來回機票」卻遲遲未來領取，交通局表示，機票得主為一名高中生，依搭乘紀錄來看，主要利用公共運輸往返住家及學校，希望他能盡快與交通局聯繫，否則備取得獎者遞補。

為感謝民眾對TPASS的支持，交通局特別推出包括南高屏999TPASS月票一年份、半年份，高雄市399TPASS月票以及全家、全聯、家樂福電子禮券等抽獎獎項，其中最大獎項就是價值2萬5千元的「長榮航空高雄-大阪來回機票」。日前獎項抽出後，交通局已完成其他獎項電子序號寄送，並陸續與大獎得獎主聯繫。

但抽中「長榮航空高雄-大阪來回機票」的幸運得主經交通局多次聯繫未果，寄送的簡訊和emai，對方l也都還沒回應，交通局透露，機票得主為一名高中生，依搭乘紀錄來看，主要利用公共運輸往返住家及學校，搭公車轉乘捷運或臺鐵及騎乘YouBike，是首次購買高雄市區399通勤月票即中大獎，十分的幸運，希望他能盡快與交通局聯繫。

交通局提醒113年9月9日前如仍未聯繫，將由備取得獎者遞補。

TPASS 機票 長榮

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