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屏東分署法拍會 小琉球麻花捲57折、魚塭地降價千萬

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東分署9月3日二拍枋山魚塭，總價4338萬4000元，降價千萬。圖／屏東分署提供
屏東分署9月3日二拍枋山魚塭，總價4338萬4000元，降價千萬。圖／屏東分署提供

法務部行政執行署屏東分署9月3日辦理「123拍賣會」，最吸睛就是小琉球麻花捲，適合作中秋節烤肉解膩甜點。麻花捲市價一包70元，下殺57折一包只要40元，有原味、黑糖與芝麻三種，數量有限，每人限購10包，當天上午9點半開放排隊，10點整依排隊順序開始選購，90包售完即止。

屏東分署指出，變賣麻花捲，該名義務人因欠稅、欠勞健保達500多萬元遭屏東分署執行，上次法拍會有拍賣一輛冷凍車，但未拍出，這次用小琉球麻花捲變賣。

屏東分署指出，上次法拍會備受關注枋山鄉2甲4分魚塭地，臨省道台1線，交通便利車輛好進出，本次二拍底價為4338萬4000元，一個月內迅速降價千萬元，有大面積魚塭用地需求的民眾可考慮進場。

另外，拍賣會動產有納智捷白色中古車一輛，本次是二拍，只要一拍底價一半就有機會把車子開回家。這部車出廠6年，排氣量1556c.c.，歡迎有興趣的民眾於9月3日上午9點半到分署觀覽拍賣物，10點登記領號碼牌，10點半進行拍賣喊價。

當天拍賣不動產另有座落恆春、崁頂與來義的土地及建物，分署歡迎想買不動產的民眾多加利用通訊投標，9月2日前將投標文件寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知，於9月3日下午2點半至3點亦可在拍賣室現場投標，下午3點開標。有興趣的民眾可上分署官網，瀏覽各項拍賣公告與不動產360度環景照片。

屏東分署9月3日變賣小琉球麻花捲，市價一包70元，當天售價40元。圖／屏東分署提供
屏東分署9月3日變賣小琉球麻花捲，市價一包70元，當天售價40元。圖／屏東分署提供

小琉球 屏東 法拍

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