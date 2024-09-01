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號誌設不斷電系統 高市今年目標10％

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導

高雄近年頻因停電造成路口號誌失靈，交通大亂引發民怨，交通局2年前開始在大型路口設置不斷電系統，遇停電可維持4小時電力讓號誌正常運作，但全市5700個路口僅200處設有不斷電系統，設置率不到5％，遭民代批評。交通局表示，今年編列2千萬元預算，全市設置率以10%為目標，優先在交流道路口、市區大型路口和輕軌沿線設置。

高市今年5月底發生台電地下變壓器故障，導致前金區近900戶停電、紅綠燈停擺，隔月又發生竊賊闖進前金區工地欲偷電線，意外剪斷電線，造成七賢二路、市中一路的紅綠燈全數故障。台電每次停電，市區紅綠燈常跟著失靈，耗費大批警力指揮交通。

議員陳善慧說，市府應盤點車流繁忙路口，全面普設緊急供電及遠端監控系統，確保號誌維持運作；基層員警也說，每次路口號誌故障全靠警員在路口引導車流，浪費人力沒效率。

高雄市交通局為改善非預期性斷電，影響號誌運作情事，陸續在市區設置不斷電系統，緊急供電；不過全市5700個有號誌路口，僅260處設置UPS不斷電系統，設置率不到5%，相較於台北的15%，日本東京的100%，仍有一段差距。交通局表示，今年度將編2千萬元，將設置率拉到10%。

目前路口常見的UPS外觀是灰色鐵製盒子，停電時能啟動備用電力，也能24小時遠端監控號誌電力、電壓、溫度及通訊，斷電時並會立即發訊通報智慧運輸中心，目前高市交通局以年租金近7萬元租借UPS，由民間負責維修管理。

UPS 停電 台電 紅綠燈

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