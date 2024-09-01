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高雄輕軌迎開學 站點塞爆如跨年

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄輕軌沿線有18所學校，前天開學日放學時段，許多站點擠滿人潮，有學生排到馬路上，險象環生。圖／高雄市捷運局提供
高雄輕軌沿線有18所學校，前天開學日放學時段，許多站點擠滿人潮，有學生排到馬路上，險象環生。圖／高雄市捷運局提供

高雄輕軌成圓後，沿線18所學校搭乘的學生愈來愈多，前天開學日放學時段，許多站點塞爆，人潮排到斑馬線及周邊道路，險象環生，不少學生抱怨幾乎是跨年規模，根本擠不進，騎YouBike反而快。記者直擊高雄高工、愛河之心等站也爆滿，捷運局和高捷公司坦承學生進出站時間拉長所致，將適時加開列車疏運，已向交通部爭取加購14輛列車，尖峰時段班距可望從10分鐘縮短為6分鐘。

輕軌成圓和TPASS月票政策上路，搭輕軌的學生族群增多，結果前天開學日放學時段，輕軌樹德家商站竟擠滿人潮，有學生拍下街道上全是等搭輕軌的人，笑說場景彷彿是跨年，在網路掀起熱議。記者觀察高雄高工、愛河之心等站也同樣擠滿人潮，不少學生笑說「到底是誰說沒人搭」。

有網友指搭輕軌的學生排到斑馬線上，一轉換號誌容易發生危險。也有人說，學校開學後，校車正常接駁，搭輕軌的人就會變少。

高雄輕軌沿線，行經瑞祥高中、鼓岩國小、九如國小等18所學校，離峰時段需等15分鐘，尖峰時段為10分鐘，多數人擔心上下學人流無法消化，影響民眾搭乘意願。

針對外界一再質疑列車數不夠，班距過長，導致通勤人潮塞爆。高市捷運局表示，目前24組列車足夠使用，現階段並無購置新列車計畫，但已行文向交通部爭取經費，預計加購14輛列車，尖峰時段班距可望從10分鐘縮短為6分鐘。

高市捷運局長吳嘉昌開學日也偕高雄捷運公司總經理王亞洲前往高雄高工站(C28)關心學生放學搭乘情況，吳嘉昌發現運量較暑假期間明顯增加，但沿線各站刷卡進出站時間稍有拉長，已要求高捷團隊，評估搭乘人數較多的時段及路段，適時加開列車疏運，初步是4點至4點半加開至少一班，並建議民眾提早出門，分散搭乘以免人擠人。

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