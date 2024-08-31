停電就交通大亂 高雄號誌「不斷電系統」設置率不到5％

高雄市近年停電事件頻造成路口號誌燈故障，交通大亂引發民怨，交通局2年前開始在大型路口設置UPS不斷電系統，讓路口臨時停電時，號誌能最少維持4小時電力，但目前僅有260處路口號誌設置UPS，全市5700有號誌路口，設置率不到5％，相較於北市15%仍有差距，多數停電路口仍仰賴警力維持交通。

高雄市今年5月底發生台電地下變壓器故障，導致前金區近900戶停電、道路紅綠燈停擺，隔月又發生一名竊賊闖進前金區一處工地欲偷電線變賣，意外剪斷台電電線，造成七賢二路、市中一路的紅綠燈全數故障，每逢台電基地台跳電、地下電纜故障、電纜接頭故障，市區道路多處紅綠燈都會失去作用，必須靠警方至現場指揮交通。

交通局為改善非預期性斷電而未能正常運作的號誌，陸續在市區設置不斷電系統能緊急供電；議員陳善慧表示，停電時號誌失靈，常造成路面交通混亂，市府應盤點車流繁忙路口，全面普設緊急供電及遠端監控系統，確保維持運作；基層員警也說，每次路口號誌故障全靠警員在路口引導車流，浪費人力沒效率，全面加設UPS能減輕警方負擔。

目前路口常見的UPS外觀是灰色鐵製盒子，設置形式有箱上式、柱立式或附掛式；UPS除了在停電時能啟動備用電力，也能24小時遠端監控該號誌電力、電壓、溫度、通訊等，斷電時會立即發訊息告知智慧運輸中心，顯示號誌供電狀況及剩餘電量，目前交通局是向力歐新能源公司和遠傳電信公司以年租金近7萬元租借UPS，民間負責維修。

目前全市共有260處路口設置UPS不斷電系統，以總數5700個有號誌路口計算，設置率不到5%，相較於台北市15%、日本東京100%有差距；交通局表示，將以全市設置率達10%、共570處號誌設置UPS為目標，今年度編列預算2千萬，優先在交流道路口、市區大型路口合輕軌沿線設置，將會逐年爭取預算建置。