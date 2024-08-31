不能說的秘密？議員質疑高雄國賓危老案容積率1142％ 高市府回應了

國民黨高雄市議員邱于軒表示，高雄國賓飯店危老案容積率1142％，希望司法用檢視京華城的態度檢視國賓案。高市府強調，過程層層把關不怕檢驗，籲請外界不要刻意錯誤解讀。

「在台北市，容積是市民的公共財，在高雄，容積卻變成不能看、不能說的秘密！」邱于軒今天透過訊息表示，高雄國賓飯店危老案容積率1142％，過去質詢時要求重新鑑定也沒下文，高市危老的審核過程根本不公開，自己要索取資料時，卻被以「審核內容文件是國賓的智慧財產權」不願提供。

高雄市政府發布新聞稿表示，高雄國賓飯店熄燈後，經台北市結構技師公會認定為危險老舊建築，依法申請重建。國賓危老重建計畫書內，結構初評報告書為台北市結構工程工業技師公會所評估結果，危險度評估分數大於危老重建規定的45，符合申請資格。

針對外界對於國賓飯店重建是否超額獎勵容積提出質疑，高市府重申，市府受理此案後，除依危老條例規定核定容積，尚須經都市設計審議、交通影響評估及環評等法定程序，市府也會層層把關，不怕檢驗，籲請外界不要刻意錯誤解讀、惡意扭曲。

高市府強調，原國賓飯店都市計畫土地使用分區為第5種商業區，自民國82年時，即訂定法定容積率為840％，再加上111年7月18日依法取得的危老重建容積獎勵36%，實設容積才來到1142.4％（840％+840X36％）。本案並未申請容積移轉或增額容積，也沒有額外獨創任何容積獎勵項目。

高市府表示，國賓飯店所在基地土地使用分區為商5，法定容積率是840％，根據建築基地面積6698平方公尺換算後，基準樓地板面積為5萬6263.2平方公尺（6698平方公尺x840％）。

高市府強調，此案同時經台北市結構技師公會鑑定，符合中央法規危老重建條例給予26％危老獎勵基準容積（1萬4628.42平方公尺）與10％的時程及規模獎勵容積（5626.31平方公尺），所以總計容積獎勵為36％，換算獎勵樓地板面積為2萬254.73平方公尺，並未超過危老條例40％上限。