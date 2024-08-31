快訊

雨彈來襲！對流雲系發展旺盛 8縣市大雨持續至晚間

不是返國？菲律賓滯留9701艦終於起錨 竟衝撞陸海警船

柯文哲陷風暴 侯友宜當初沒進「君悅小房間」是萬幸？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南國漫讀節屏東登場 網紅KOL娘娘、作家宅女小紅打頭陣

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
「2024南國漫讀節」今日於屏東總圖登場，作家宅女小紅（左起）、屏東縣長周春米、網紅KOL娘娘，從女力、性別等多元面向展開對談。記者潘奕言／攝影
「2024南國漫讀節」今日於屏東總圖登場，作家宅女小紅（左起）、屏東縣長周春米、網紅KOL娘娘，從女力、性別等多元面向展開對談。記者潘奕言／攝影

「2024南國漫讀節」今日於屏東總圖登場，為期3個月的閱讀饗宴聚焦五大面向，屏東縣長周春米網紅KOL娘娘、作家宅女小紅連以「解碼新南國」為題，從女力、性別等多元面向展開對談，也邀請民眾一起閱讀屏東，重新認識南國魅力。

邁入第6屆的南國漫讀節，將閱讀品牌再進化，聚焦五大面向，包括新女力時代、性別新思潮、創作新交流、產業新世代、融合新世代，即日起到年底，將舉辦講座、書展市集與藍皮火車等超過50場活動，在屏東各鄉鎮展開。

在開幕對談上，網左KOL娘娘稱讚台灣擁有亞洲最佳性別進步意識，是仰賴全民努力；作家宅女小紅暢談家庭與女性間擔任的不同角色，通過這些年的努力，可發現女性在社會與家庭中，受到更平等對待，也能展現自我。

文化處表示，南國漫讀節8月31日、9月1日舉辦個人講座，包括工頭堅、鍾文音與侯文詠等人，分享自己創作上的歷程。10月邀請韓國知名作家趙南柱到屏東舉辦講座，以閱讀串連屏東與國際。

另會邀請包括小林賢伍、劉倩妏、林國峰、盛浩偉、沙力浪、伊佳奇、羅沁穎、田中佑典等人齊聚屏東進行講座，還有走讀、藍皮火車等活動，詳情可上屏東縣政府文化處官網、FB查詢。

「2024南國漫讀節」今日於屏東總圖登場，作家宅女小紅（左起）、屏東縣長周春米、網紅KOL娘娘，從女力、性別等多元面向展開對談。記者潘奕言／攝影
「2024南國漫讀節」今日於屏東總圖登場，作家宅女小紅（左起）、屏東縣長周春米、網紅KOL娘娘，從女力、性別等多元面向展開對談。記者潘奕言／攝影
「2024南國漫讀節」今日於屏東總圖登場。記者潘奕言／攝影
「2024南國漫讀節」今日於屏東總圖登場。記者潘奕言／攝影

南國漫讀節 周春米 屏東 性別 網紅

延伸閱讀

大雷雨狂轟屏東、台東 慎防劇烈降雨雷擊

屏東角頭「鴨頭」9月4日告別式 警方出動200警力防幫派火拚

滴妹手搖飲狂開15店、古娃娃餅乾賣破億...PressPlay操盤百萬網紅品牌 怎把聲量變黃金？

屏東角頭「鴨頭」告別式 米塔排列長200公尺如黑部立山雪壁

相關新聞

每日高鐵往返陪伴母親 總統府秘書長潘孟安母親過世享壽88歲

總統府秘書長潘孟安的母親，今天凌晨4時50分過世，享壽88歲。潘孟安也陪伴在身邊，送媽媽最後一程。據了解，在母親過世前的...

南國漫讀節屏東登場 網紅KOL娘娘、作家宅女小紅打頭陣

「2024南國漫讀節」今日於屏東總圖登場，為期3個月的閱讀饗宴聚焦五大面向，屏東縣長周春米與網紅KOL娘娘、作家宅女小紅...

民進黨全國成立「新住民諮詢站」 首站金門起跑落實服務

民進黨新住民部與金門縣黨部合作，今天正式成立「新住民諮詢站」，希望藉由中央與地方黨公職的通力合作，協助新住民朋友解決生活...

高雄輕軌開學日「塞爆學生」恐怖人潮曝光 遭怨班次少

高雄輕軌沿線位在全市18所學校周遍，昨日開學日，許多站點被發現放學時段擠滿人潮，有學生甚至被迫卡在馬路上，險象環生，輕軌...

贈書家扶中心 7年捐贈總書款售價逾1200萬元家扶學生受惠

「打開書本，把知識讀進來」，高雄中學校友會與家扶基金會共同舉辦的「拔尖計畫」，校友會理事長劉仁義和校友會台中分會長施朝仁...

鄉親鄉情／徐國勝投入文創 提攜後進

師承嶺南派水墨畫大師歐豪年的徐國勝，從小熱愛繪畫，大學及研究所更一路鑽研水墨畫，後來他將藝術與生活結合，設計各式文創品，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。