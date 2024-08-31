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南國漫讀節屏東登場 網紅KOL娘娘、作家宅女小紅打頭陣
「2024南國漫讀節」今日於屏東總圖登場，為期3個月的閱讀饗宴聚焦五大面向，屏東縣長周春米與網紅KOL娘娘、作家宅女小紅連以「解碼新南國」為題，從女力、性別等多元面向展開對談，也邀請民眾一起閱讀屏東，重新認識南國魅力。
邁入第6屆的南國漫讀節，將閱讀品牌再進化，聚焦五大面向，包括新女力時代、性別新思潮、創作新交流、產業新世代、融合新世代，即日起到年底，將舉辦講座、書展市集與藍皮火車等超過50場活動，在屏東各鄉鎮展開。
在開幕對談上，網左KOL娘娘稱讚台灣擁有亞洲最佳性別進步意識，是仰賴全民努力；作家宅女小紅暢談家庭與女性間擔任的不同角色，通過這些年的努力，可發現女性在社會與家庭中，受到更平等對待，也能展現自我。
文化處表示，南國漫讀節8月31日、9月1日舉辦個人講座，包括工頭堅、鍾文音與侯文詠等人，分享自己創作上的歷程。10月邀請韓國知名作家趙南柱到屏東舉辦講座，以閱讀串連屏東與國際。
另會邀請包括小林賢伍、劉倩妏、林國峰、盛浩偉、沙力浪、伊佳奇、羅沁穎、田中佑典等人齊聚屏東進行講座，還有走讀、藍皮火車等活動，詳情可上屏東縣政府文化處官網、FB查詢。
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