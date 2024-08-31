民進黨全國成立「新住民諮詢站」 首站金門起跑落實服務

民進黨新住民部與金門縣黨部合作，今天正式成立「新住民諮詢站」，希望藉由中央與地方黨公職的通力合作，協助新住民朋友解決生活中的疑難雜症。民進黨新住民事務部主任羅美玲表示，金門是我們成立新住民諮詢站的首站，不僅證明民進黨重視地方均衡發展，更展現保障新住民權益的決心。

民進黨的首場「新住民諮詢站」揭牌今天特別選在金門舉行，由民進黨副秘書長何博文、新住民事務部主任羅美玲、金門縣黨部主委蔡其雍、金門縣信賴之友會理事長許燕政與金門南洋姐妹會理事長李麗美共同揭牌，正式啟動全台服務。

民進黨新住民事務部今年特別規劃在各縣市設立「新住民諮詢站」，就近提供多元化的服務，包括法律諮詢、生活資訊、就業輔導與文化交流活動，希望藉由中央與地方黨公職的通力合作，協助新住民朋友解決生活中的疑難雜症。

何博文表示首場「新住民諮詢站」特別選在金門揭牌，象徵民進黨將新住民服務網路延伸至離島，感謝新住民朋友對於台灣的貢獻與努力，也分享賴清德總統多次關心新住民朋友在台灣的適應問題，政府在醫療、就業、生活問題上是否能夠有效的照顧到新住民。

羅美玲指出，新住民來自不同國家，來到台灣不管法律、醫療還是生活，難免會遇到許多問題，若能來到新住民諮詢站求助並得到解決，這就是新住民諮詢站成立的意義。她也強調，金門是我們成立新住民諮詢站的首站，不僅證明民進黨重視地方均衡發展，更展現保障新住民權益的決心。